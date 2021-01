Alcàsser suspén la taxa de terrasses i del mercat ambulant durant tot el 2021

Print This Post

Aquesta mesura cerca fer costat a dos sectors afectats per les restriccions

La corporació municipal va aprovar, al ple d’ahir, la modificació de les ordenances fiscals amb l’objectiu d’anul·lar el cobrament, durant tot el 2021, tant de les taxes de terrasses a la via pública amb taules i cadires, com la taxa del mercat no sedentari.



“Amb aquesta suspensió de les taxes, des de l’Ajuntament d’Alcàsser volem ajudar a dos dels sectors més colpejats per l’actual crisi sanitària. Les restriccions per a frenar la incidència de la Covid-19 els està afectant en gran manera. Per això, amb aquesta mesura, el consistori busca alleujar la pressió econòmica que estan patint”, ha explicat l’alcaldessa Eva Zamora.



L’Ajuntament d’Alcàsser, dins del seu Pla de Xoc contra la Covid-19, ja va anul·lar tota la taxa corresponent a 2020 del mercat ambulant municipal i de les terrasses. Ara, renova el compromís de facilitar l’activitat “als sectors que pitjor l’estan passant en aquests moments durs de pandèmia”.



L’alcaldessa ha assenyalat que “des del govern municipal tenim clar que, només entre tots, eixirem d’aquesta crisi. Per això, posarem en marxa tots els mecanismes que tenim al nostre abast perquè ningú es quede arrere”.