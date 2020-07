Alcàsser suspén les Festes Majors 2020

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alcàsser ha comunicat la suspensió de les Festes Majors 2020, previstes per a la segona i tercera setmana d’agost. La situació d’emergència sanitària viscuda per la Covid-19 junt amb les instruccions regulades pel Govern, han obligat a prendre aquesta decisió.



Eva Zamora, alcaldessa d’Alcàsser, ha assenyalat que «després d’analitzar tots els escenaris possibles, hem vist que és de responsabilitat prendre aquesta decisió, i encara que siga dolorosa, és imprescindible. Les instruccions de les autoritats sanitàries són evitar les concentracions multitudinàries, i desgraciadament açò toca de ple a les nostres festes».



No obstant això, queda la possibilitat d’estudiar la celebració de possibles actes prèvia consulta als diferents serveis municipals, en funció de l’evolució real sanitària i de la regulació legal que procedisca en cada moment. I en aquest sentit, el 17 d’agost es mantindrà com festa local i com a possible obertura a la celebració d’algun acte més significatiu si la situació ho permet.