Alcàsser suspén la Mostra Agroalimentària i Comercial

L‘Ajuntament ha pres la decisió tenint en compte l’evolució de la pandèmia i per a salvaguardar la salut pública

A causa de l’actual crisi sanitària, i tenint en compte l’evolució de la pandèmia, l’Ajuntament d’Alcàsser, junt amb la Regidoria de Promoció Econòmica, ha pres la decisió de suspendre la ja tradicional Mostra Agroalimentària i Comercial que, cada any, se celebra en el municipi, atraient nombrosos veïns i veïnes tant d’Alcàsser, com de la resta de municipis del voltant.



L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha lamentat haver hagut de prendre aquesta difícil decisió, especialment perquè «la Mostra Agroalimentària i Comercial és un dels esdeveniments més destacats del municipi que posa en valor el comerç local i ajuda a potenciar l’economia local». No obstant això, «la salut és el primer».



«Tenint en compte la situació actual que estem vivint, el més important ara és salvaguardar la salut pública i evitar la celebració d’esdeveniments en els quals es poden produir aglomeracions», ha explicat Eva Zamora.



Per part seua, la regidora de Promoció Econòmica, Paqui Abella, també ha volgut assenyalar la importància de la Mostra Agroalimentària i Comercial d’Alcàsser, que «sempre s’alça com un gran aparador de tot el que té per a oferir el municipi i, a més, és una gran oportunitat per a dinamitzar el comerç local». Així i tot, com ha apuntat, «és moment de prioritzar la salut pública per a, entre tots, aconseguir frenar al virus».



En l’edició de l’any passat, la Mostra va comptar amb un total de 48 participants entre comerços, entitats, associacions, bars i restaurants del municipi. Ara, per a suplir aquest aparador que suposa la Mostra Agroalimentària i Comercial, des del Consistori estan treballant en diferents accions per a continuar fent costat a un sector que és clau per al municipi.



D’aquesta manera, està a punt d’eixir la Guia Comercial en format digital ‘Comprar en Alcàsser’ i s’està col·laborant activament amb l’Associació de Comerciants d’Alcàsser, que està preparant una campanya de visibilització del comerç local.