Aldaia amb el 8M: ‘La nostra meta, la igualtat’

L’ajuntament realitza una lectura de manifest institucional pel Dia Internacional de les Dones 2021 amb la presència representativa dels grups de la corporació municipal i de les associacions de dones d’Aldaia

Este 2021, Aldaia viu el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, amb tot el compromís un any més, però amb la prudència que la situació sanitària requerix. El departament d’Igualtat, i totes les àrees amb el suport transversal, han organitzat una sèrie d’activitats i accions per tal de seguir amb el camí iniciat cap a una igualtat real. Un dia que ha centrat el pes en la declaració institucional o lectura de manifest a les portes del Consistori, amb la representació simbòlica dels portaveus polítics, i de les agrupacions femenines de la localitat.

La regidora d’Igualtat, Encarna Comes, i l’alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján, prenien la paraula per destacar que “en Aldaia ho tenim clar: avançar en igualtat és avançar en democràcia, i la democràcia ha de continuar donant resposta als problemes i obstacles que les dones han de salvar per a poder exercir les seues llibertats i drets”. Enguany el lema triat, per a la dona i l’esport, és ‘La nostra meta, la igualtat’ i amb eixa temática es reivindica l’espai de tantes lluitadores que ho han tingut més difícil. La responsable de l’àrea de Igualtat continuava: “Convidem a la ciutadania a reivindicar un futur sense discriminació per raó de sexe, on homes i dones formen part de la nostra societat en igualtat de drets i responsabilitats”.

A més, a les 18.00 hores, s’ha emés per Aldaia Ràdio, emissora municipal de la localitat, el programa especial ‘La nostra meta, la igualtat’, al qual es dona veu a nombroses dones i les seues històries inspiradores. Música per a l’ocasió demanada pels propis oients, concurs en clau d’humor i els clubs més compromesos s’escolten en la 89.4 de la FM.

Setmana d’activitat online ‘en femení’

Amb motiu d’esta commemoració s’ha creat un mural homenatge a les dones esportistes ‘Més que Pilotes’, en la paret de galotxa, i esta setmana a més trobem la mostra ‘Narrar i Crear’ a la Biblioteca Municipal.

També es podem apuntar,via online al canal de Youtube Ajuntament d’Aldaia, les conferències ‘Dones invisibles per a la medicina’, ‘Dones, esport i salut’, un curs d’iniciació a escacs per a dones i xiquetes, o la presentació de l’audiovisual “La nostra meta, la igualtat”.

Una programació especial que continua durant tot el mes de març i abril amb la col·laboració de centres educatius i institucions de tot tipus.