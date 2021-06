Aldaia amb la celebració de lorgull LGTBI i la diversitat familiar

Connect on Linked in

Este 2021 Aldaia comptarà per primera vegada amb una programació específica per a commemorar el dia de l’orgull i la diversitat

Aldaia, compromesa amb el desenvolupament de les polítiques per la igualtat de totes les persones, i com a municipi integrador i respectuós amb la diversitat i els diferents models de família, prepara la celebració del dia de l’Orgull LGTBI i la diversitat funcional.



D’esta manera, entre el 21 de juny i el 4 de juliol, es realitzaran activitats sota el lema “Totes les famílies importen”, tant de manera online com presencial. Una programació que inclou xarrades a la biblioteca amb la col·laboració del Col·lectiu Lambda i la Fundació MUSOL, recomanació de llibres, tallers en el centre Gent Jove o un directe pel seu canal de YouTube amb el títol “Per què continua sent necessari celebrar un dia de l’Orgull”. Una campanya que inclou també la difusió a un vídeo commemoratiu i la instal·lació d’un tòtem de quatre metres d’altura en la plaça d’Europa.



L’Ajuntament d’Aldaia ha signat a més l’acord aconseguit amb la xarxa d’oficines ORIENTA de la Generalitat Valenciana per a donar assessorament i suport a persones pertanyents al col·lectiu LGTBI, així com a les seues famílies. Les oficines, compten amb professionals multidisciplinaris amb experiència en la realitat LGTBI.



“Eixe ha sigut sempre el nostre compromís, com no podia ser d’una altra manera, i volem continuar donant la mateixa dignitat, respecte i protecció també a les famílies i persones LGTBI que viuen a Aldaia”, assegura el regidor de Diversitat Familiar, José Antonio García, quan es compleixen 16 anys de la Llei de matrimoni igualitari.