Aldaia celebra el Carnestoltes més participatiu i segur

Gent Jove va organitzar una festa, des de casa, a la que es van sumar més de 300 persones en una iniciativa innovadora i segura gràcies a les noves tecnologies i la implicació ciutadana

L’Ajuntament d’Aldaia va preparar una celebració molt novedosa per a Carnestoltes ‘especial i des de casa’, per animar les cases “especialment en dies tan complicats”.

La participació en els taller de la programació de tallers d’oci educatiu “Estem inlive amb Carnestoltes” va estar, segons les dades recollides pel departament de Joventut, la més alta fins ara al nostre canal de Youtube, siguent el vídeo del Taller Maskertoltes el més visitat al canal amb més de 150 visualitzacions. Des de Gent Jove asseguren trobar-se “molt satisfets amb la interacció que va haver en el taller de Carnival Makeup que va ser la opció de la qual ha sorgit major resposta quant a stories en IG”. I és que en menys d’una setmana va augmentar notablement el nombre de seguidors a Youtube. A més, la plataforma ha permés guardar els directes, per tant, es poden seguir veient en diferit.

Durant la vesprada del 13 de febrer, dia de Carnestoltes, es va preparar un moment molt especial anomenat ‘Gran Reboombori’. Amb la col.laboració dels centres educatius, es va repartir unes cartes amb globus, aplaudidors i tota la informació per a participar des de casa decorant finestres i balcons, i un gran aplaudint a les 19 hores amb la cançó que va sonar per la megafonia municipal. “També estem molt contents ja que hem rebut feedback de persones que varen participar decorant els seus balcons i enviat-nos fotos disfressats des de casa”.

Una iniciativa que va seguir la ‘festa’ a través de l’emissora municipal Aldaia Ràdio, on van arribar més d’una quinzena de propostes musicals i comentaris per a emetre en l’especial d’eixa mateixa vesprada a la 89.4FM, amb entrevistes i participació de xiquets, joves i responsables.

“El departament de Joventut de l’Ajuntament d’Aldaia ha volgut adaptar les tradicions al nou escenari, reinventar-se constantment amb les iniciatives i la gran activitat que sempre volem mantindre amb els i les nostres joves”, apuntava el regidor de Joventut, Sergio Gómez.

El Gent Jove d’Aldaia fa una valoració molt positiva “tenint en compte que no hi havia precedent de celebrar un Carnestoltes des de casa i amb programació online. Agraïts per l’impacte que ha tingut l’iniciativa amb més de 5000 cartes repartides als centres educatius d’Aldaia i el Barri del Crist i pel creixement que han experimentat les nostres xarxes socials que són la nostra actual via d’intervenció per fer el servei d’informació juvenil que és un dret dels xiquets i xiquetes i la joventut”.