Aldaia celebra el X Aniversario del Matilde Salvador

El Centre Cultural complix una dècada d’intercanvi i convivència punter en la localitat de l’Horta Sud

· Luján: “Ens sentim molt orgullosos d’allò que és hui el Matilde Salvador, un centre de referència en constant canvio i evolució”



El Centre Cultural Matilde Salvador d’Aldaia celebra este mes el seu X aniversari i l’ha fet durant tot un any de programació especial.



Durant esta dècada de vida, el centre s’ha consolidat com a punt de trobada per a joves i majors d’Aldaia, i de localitats confrontants. Esta convivència intergeneracional és la insígnia del Matilde Salvador i per la qual l’Ajuntament d’Aldaia ha treballat durant una dècada oferint un gran palmito d’activitats i tallers de tota índole.



Més de 1.000 persones passen cada dia pel centre per a gaudir d’una programació que no sols se centra en el cultural si no que a més aposta pel benestar, amb tallers com el de ioga o les llengües, amb els cursos d’anglés i valencià per a tots els nivells. A més durant aquests anys el Matilde Salvador s’ha caracteritzat pel seu gran compromís social i mediambiental amb accions com la recollida de roba d’abric, productes d’higiene i aliments destinada als camps de refugiats de Grècia, o l’adhesió a campanyes com Fashion Revolution, una iniciativa de conscienciació sobre el consum de la moda i l’origen de la seua fabricació entre altres.



Guillermo Luján, Alcalde d’Aldaia, va participar personalment en la festa de celebració que va realitzar el centre amb alguns usuaris: “Ens sentim molt orgullosos del que és hui el Matilde Salvador, un centre de referència en constant canvi i evolució que engrandeix la nostra localitat gràcies a la gran participació que reuneix”.

El regidor de Joventut i responsable de l’espai, Sergio Gómez assegura que “Parlem d’un centre viu. L’edifici és totalment accessible, i està pensat perquè la gent el gaudisca i el visca. És com una xicoteta gran obra d’art”.



D’esta manera, amb motiu del desé aniversari, el centre ofereix una programació especial durant tot el curs en la qual els veïns i veïnes d’Aldaia gaudeixen des de tallers com l’elaboració d’un guió cinematogràfic, fins a exposicions sobre l’exili, o del món digital a nivell internacional entre altres desenes d’opcions. Un programa d’activitats pensat per a tots els públics amb la convivència i l’intercanvi com el lema.