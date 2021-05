Aldaia celebra la seua I Jornada Saludable en Família

Connect on Linked in

Aldaia, en el Dia Internacional de la Família, celebra una jornada per l’alimentació i l’esport en un entorn familiar



El pavelló d’Aldaia ha acollit aquest dissabte 15 de maig la primera jornada saludable en família organitzada per l’Ajuntament d’Aldaia. A les 10 del matí les portes del recinte esportiu municipal s’obrien per a rebre a les 35 famílies participants. Tant l’accés com la resta de la jornada s’ha fet seguint un rigorós protocol de seguretat covid.



A l’inici de la jornada les unitats familiars van anar accedint per dues entrades diferents, prèviament assignades, amb la finalitat d’evitar aglomeracions. Una vegada els grups havien recollit les seues posicions corresponents, mantenint la distància de seguretat, arrancava la jornada amb una sessió de ioga.



Després de la sessió matutina, i l’hora de l’esmorzar, arribava el moment d’atendre els consells nutricionals de Mª Amparo Bayarri i Vanessa Martín, Dietistes-Nutricionistes a l’Hospital de la Fe de València: “S’estima que el 40% de la població infantil pateix algun tipus d’obesitat. Un elevat percentatge agreujat amb la pandèmia i l’augment de l’ús de pantalles. Això pot implicar patologies associades, per això és tan important educar en una vida saludable. Saber què mengen i com cuinar… Iniciatives com la d’Aldaia en la qual s’implica tant l’esport com l’alimentació i que a més fomenta el suport entre membres de la família, d’una manera divertida són més que necessàries”.

D’aquesta manera, grans i xicotets van posar en pràctica sobre la marxa els nous conceptes cuinant junts alguns snacks saludables i diversos plats variats amb fruita i verdures. El fermall arribava amb una divertida sessió de Boot Camp en família.

“La infància és la base per a la creació i desenvolupament d’hàbits i per això considerem que el coneixement sobre pautes i eines per a una vida saludable s’ha de fomentar en l’entorn familiar. Hui, coincidint amb el Dia Internacional de la Família, hem celebrat una jornada en la qual les famílies puguen aprendre i gaudir junts dels dos pilars d’una vida saludables: l’esport i l’alimentació.”, declara Marta Romeu, regidora d’Educació i Instal·lacions Esportives.



Mostra del compromís de l’ajuntament d’Aldaia per la promoció dels hàbits saludables entre les famílies és, a més d’aquesta jornada, el programa ‘Açò va de salut’ una formació contínua sobre nutrició destinada a pares i mares. També la promoció de l’activitat esportiva, a través del cicle de xarrades en línia “Aldaia parla d’esport”, arriba amb un espai de divulgació en el qual professionals i esportistes de la localitat aborden els beneficis de l’esport. Aquestes ponències es poden seguir i consultar en el canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aldaia.