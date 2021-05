Aldaia contactarà amb més de 1.000 persones propietaries de gossos

Connect on Linked in

La regidoria de Benestar Animal de l’Ajuntament d’Aldaia inicia la campanya #arrepleGUAU per a recordar la necessitat de recollir i netejar els excrements dels carrers, parcs i jardins del municipi. La iniciativa recorda les sancions a incomplidors i obsequia als qui censen a la seua mascota

L’Ajuntament d’Aldaia, des de la seua àrea de Benestar Animal, llança una nova campanya per a la conscienciació ciutadana sota el lema #ArrepleGuau. Una iniciativa en positiu i amb l’objectiu de fomentar el civisme entre les persones amb mascotes en la nostra localitat.

Entre altres mitjanes, el consistori es posarà en contacte mitjançant carta amb més de 1.000 persones propietàries de gossos inscrites en el cens municipal, per a agrair-los la labor diària en el manteniment dels espais públics. Una missiva que pretén animar a continuar col·laborant i sent exemple per a les persones que encara no compleixen amb la seua obligació de recollir i netejar les deposicions.

Els Serveis Municipals duen a terme, diàriament, l’aigualeig i neteja dels carrers per a evitar problemes d’higiene i brutícia, però la voluntat del consistori és continuar conscienciant i informant sobre aquest problema que tant de malestar i despesa genera per a tota la ciutadania.

De fet, el fet de no recollir els excrements pot comportar sancions de fins a 300 euros, tal com es descriu en l’Ordenança Municipal de Tinença d’Animals.

Des de l’Ajuntament es treballa en la creació de noves zones per a gossos, conscients de la influència positiva dels animals de companyia en la salut i benestar de les persones. Per això, i per a facilitar la responsabilitat de mantindre els carrers d’Aldaia netes, en l’oficina de l’OMIC de l’Ajuntament s’obsequiarà amb un porta-bosses, amb bossetes per a recollir les deposicions, botella per a netejar el *orín i un joguet mossegador per a les mascotes registrades o que s’inscriguen per primera vegada en el cens.

Segons explica el regidor de Benestar Animal, José Antonio García, “un dels objectius de la campanya és precisament fomentar que cada propietari o propietària cense als seus animals de companyia per a poder fer un seguiment i millorar el servei i convivència entre tots i totes”.