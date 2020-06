Aldaia crearà un ‘market place’ per a impulsar la venda online del xicotet comerç

Print This Post

Des que va començar la crisi sanitària del coronavirus l’Ajuntament d’Aldaia ha treballat per ajudar i donar suport als ciutadans del municipi.



Les inversions en serveis socials han augmentat i a través de la iniciativa ‘Prop de tu per telèfon’ el consistori ha contactat amb més de 2.300 veïns de més de 65 anys del municipi per a verificar si estan ben ateses, la qual cosa llança un total de 14.000 cridaes des de l’inici de la crisi del Coronavirus.

A més cal destacar la figura del Agents Covid creats per informar i vigilar que es complisquen les normes de seguretat sanitària.

Les mesures econòmiques es divideixen en tres rames: facilitats fiscals, el fons de rescat per autònoms i microempreses i un Market Place per impulsar la venda online del xicotet comerç.

La Setmana de les persones majors se celebra enguany des dels balcons.

Aldaia anuncia una programació diferent per a fer front a la COVID-19 i poder seguir gaudint de les activitats per als majors d’un manera segura des de les finestres i els balcons.