Aldaia decidix noves inversions a través d’una enquesta ciutadana online

En este procés els participants podran triar entre quatre idees proposades per la ciutadania

Fins el 30 de juny els veïns i veïnes d’Aldaia, majors de 16 anys, poden participar en la nova Enquesta Ciutadana, a través de la qual es decidirà la realització de nous projectes en el municipi, unes inversions que rondaran els 150.000€. L’opció més votada s’executarà al llarg del present exercici, i la segona amb major suport serà duta a terme durant l’any 2022.

En l’espai de participació de la web municipal aldaia.es, els aldaiers i aldaieres tenen la possibilitat de triar dos de les següents quatre propostes:

a) Creació d’una zona d’esplai i jocs lliures canina

b) Ampliació del carril bici en tota la localitat aconseguint tancar un anell ciclista en tot el nucli urbà

c) Implementació d’un sistema viari intel·ligent, més accessible i més inclusiu

d) Ampliació de la zona de cal.listenia per a fer esport a l’aire lliure

En esta ocasió, i amb l’objectiu d’augmentar la fiabilitat i seguretat de l’enquesta, els participants hauran d’identificar-se a través del seu número de DNI i l’any de naixement, tot això de forma totalment anònima.

Servici de suport

Atés que l’enquesta és totalment en línia, des del consistori s’oferirà en els dies de mercat un suport a les persones majors o amb dificultats per a gestionar les noves tecnologies amb l’objectiu de facilitar la seua participació en este procés a través del web i l’app municipals, i fer front així a la bretxa digital.

“L’objectiu continua sent caminar en el foment de la participació ciutadana com a eina per a millorar la vida de la gent. Aldaia promou espais i processos participatius perquè la millor decisió sempre, és el resultat de la participació de la ciutadania. Esta és decisiva quant a propostes o millores, gràcies entre altres coses a la bústia ciutadana situada en la web i App municipal”, explica la regidora de Participació Ciutadana i Govern Obert, Laura Delgado.