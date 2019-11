Aldaia diu No a la violència masclista

Print This Post

La unanimitat dels grups polítics del consitori manifesta en l’últim ple el seu compromís con les víctimes i declara “tolerància zero” amb els maltractadors



Amb motiu del dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Masclista, l’Ajuntament d’Aldaia va organitzar una jornada plena d’activitats de conscienciació sobre esta xacra. El consistori va començar la jornada amb un missatge clau en esta lluita: “Temps i espai d’igualtat”. Amb esta consigna, plasmada als servilleters repartits als comerços locals, l’Ajuntament manifesta la necessitat d’una societat igualitària per a acabar amb la violència masclista.

Entrada la vesprada, els veïns i veïnes de la localitat es concentraven en la plaça de l’Ajuntament per a mostrar la seua repulsa davant esta situació i mostrar el seu suport a les víctimes. L’acte, organitzat per l’àrea d’Igualtat del consistori, donava inici amb l’actuació de Pepa Cases. La ‘performance’ de l’artista valenciana posava de manifest a través de la dansa i la música la impotència, la soledat i la por que pateixen les víctimes.

Amb la lectura del manifest, a càrrec dels membres de la EMTA Alicia Jiménez i Alberto Jiménez, l’Ajuntament evidenciava la voluntat d’actuar amb urgència donada la inadmissible xifra de dones i xiquets que pateixen aquesta situació: “El masclisme mata i ha de ser una qüestió política de primer ordre; requerix de compromisos i accions per part de tota la societat. Els Ajuntaments per ser les Administracions més pròximes a la ciutadania podem donar una resposta més ràpida i eficaç a este problema social”. En este sentit, la regidora d’Igualtat, Encarna Comes, va reafirmar el compromís del consistori amb la lluita contra la violència de gènere i les desigualtats que la legitimen i perpetuen.

Posteriorment va tindre lloc un respectuós minut de silenci en memòria de totes les víctimes. L’acte, que va tindre lloc baix un cel de paraigües morats estampats amb el lema “El camí és la igualtat” va tancar amb un missatge contundent: “En el camí, ni una menys. En el camí lliures, segures, VIVES.”



Esta jornada s’emmarca dins la programació mensual en matèria d’igualtat que duu a terme l’Ajuntament d’Aldaia fent gala del seu compromís. En aquest sentit, entre altres activitats, els veïns i veïnes de la localitat van poder asistitr a una conferència sobre la violència contra les dones i la perspectiva de gènere en l’àmbit judicial a les mans de Joaquim Bosch, magistrat referent en violència de gènere. Així com també durant els últims mesos els alumnes dels instituts d’Aldaia han assistit a tallers de prevenció de violència de gènere, sens dubte un pas essencial per a erradicar esta xacra.