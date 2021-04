Aldaia emet més de 500 certificats d’empadronament digitals en el primer trimestre de 2021

Connect on Linked in

La localitat de l’Horta Sud va implementar l’opció telemàtica a la seua seu electrònica a principis d’este mateix any

La seu electrònica de l’Ajuntament d’Aldaia ha registrat un total de 533 sol·licituds de certificats d’empadronament digitals en el període comprès entre l’1 de gener i el 9 d’abril de 2021.



Esta nova eina telemàtica, posada a la disposició de la ciutadania amb l’entrada del present any, ha permès agilitzar en gran manera l’expedició d’estos certificats i ha ajudat a descongestionar les dependències municipals en una conjuntura social marcada per la Covid-19.

Segons paraules de Laura Delgado, Regidora d’Oficina d’Informació Administrativa (OIA) i Govern Obert, “amb la situació actual, era una prioritat que un document tan fonamental com el certificat de padró, que és necessari per a pràcticament qualsevol gestió, es puga descarregar des de casa. És un gran avanç per als veïns i veïnes d’Aldaia poder fer aquestes gestions de manera telemàtica, i estem molt contents amb la resposta observada des de la seua implantació”.



Estos 533 certificats d’empadronament digital se sumen a les 4.099 gestions realitzades de manera presencial per a registrar un total de 4.632 expedicions de certificats de padró per part de l’Ajuntament d’Aldaia.