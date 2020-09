Aldaia estrena el CEIP El Rajolar amb més de 4.000 metres quadrats

Connect on Linked in

El nou centre escolar municipal oferix aules per a 2 anys, 12 classes de primària, un menjador per a 360 comensals i les últimes tecnologies incorporades

Este mes de setembre es complix una de les principals reivindicacions que ha unit durant anys a comunitat educativa, veïnat i administració local: acabar amb més d’una dècada de barracons escolars. Així Aldaia compta ja amb un dels millors i més grans col·legis públics de la Comunitat, després de celebrar la passada setmana l’acte de lliurament per part de la Generalitat Valenciana.



El centre compta amb una superfície construïda de 3.891 metres quadrats i una extensió exterior urbanitzada de 4.239 metres quadrats. Incorpora nous arbres i amples zones verdes i d’ombra per a tot el pati del col·legi, així com les últimes tecnologies per al benestar dels alumnes.



L’acte, al qual va estar present l’alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján, acompanyat per la diputada provincial d’Educació i regidora, Empar Folgado, amb els edils d’Educació, Urbanisme i Brigada d’Obres, va comptar també amb la direcció del centre així com representants de l’AMPA d’El Rajolar. La visita, al gimnàs, pati i pistes d’esports, jardins, aules, menjador, cuina i sales d’usos, va concloure amb la signatura i el lliurament de claus al centre aldaier que ja prepara un inici de curs amb totes les mesures de seguretat.



Amb esta obra, realitzada en temps i forma amb els compromisos adquirits per la Conselleria, el CEIP El Rajolar oferix 450 places escolars, prop del doble dels 250 xiquets i xiquetes que escolaritza este curs el centre.



A més, El Rajolar passa d’una a dues línies d’Infantil i Primària, disposa de sis aules d’infantil, a les quals s’inclou una nova aula per a 2 anys gratuïta amb 18 places, i un modern menjador per a 360 comensals.



Guillermo Luján va mostrar-se il·lusionat amb el projecte “que per fi fa realitat una demanda històrica al nostre poble.” En esta línia Luján ha volgut agrair a tota la comunitat educativa, als pares i mares i directiva del centre “perquè sense la vostra lluita i tenacitat no haguera sigut possible este espai educatiu per als nostres xiquets i xiquetes”.