Aldaia forma i contracta a 30 aturats

El programa formativo-ocupacional oferix 1.900 hores de formació

L’Ajuntament d’Aldaia inicia una formació professional específica amb la qual contractarà a trenta persones en situació de desocupació gràcies a la seua adhesió, un any més, al ‘Taller d’Ocupació’ impulsat per Labora. El projecte subvencionat per la Conselleria d’Economia ofereix un contracte d’un any per a la formació i l’aprenentatge als beneficiaris.



L’alcalde, Guillermo Luján, ha aplaudit que el taller pretén “facilitar amb la formació la inserció laboral de més persones cada dia”. Des de la passada legislatura el Consistori aposta per la creació de l’ocupació i és per això que com assegura la regidora d’Ocupació, Empar Folgado, en l’acte de benvinguda, “Mai deixem de buscar totes les vies possibles per a aconseguir ajudes i subvencions que permeten realitzar contractacions i formació”. Així Luján, qui ha volgut posar l’accent en la importància de la formació en l’actualitat, remarcava que “els temps són canviants i ens obliguen a estar aprenent constantment, per això considerem que és essencial este tipus de tallers.”



El programa formatiu-ocupacional ofereix aproximadament 1.900 hores de formació per les quals, una vegada finalitzades, deu dels participants rebran el certificat professional de «Operacions auxiliars d’acabats rígids i urbanització», deu més el de «Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria» i sengles el de «Pintura decorativa en construcció».



Durant el curs els alumnes faran treballs de recondicionant del mobiliari urbà de la localitat. Guillermo Luján no ha volgut perdre l’oportunitat d’animar als beneficiaris del taller en este nou començament: “Este projecte ofereix la il·lusionant tasca de fer coses per la nostra localitat, les vostres mans i el vostre treball contribuiran a millorar Aldaia. Així que només puc donar les gràcies per iniciatives com esta”.