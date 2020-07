Aldaia gestiona una mitjana de 900 consultes diàries des de l’estat d’alarma

La Oficina de Informació de l’Ajuntament d’Aldaia rep presencialment una mitjana de 60 persones al dia, sempre mitjançant cita prèvia i amb totes les mesures de seguretat vigents. L’atenció telefònica i la bústia ciutadana multipliquen la gestió d’informació



L’Oficina d‘Informació d’Aldaia, a l’Ajuntament, ha cobrat una especial importància des de la declaració de l’Estat d’Alarma i així es manté durant la denominada ‘nova normalitat’ amb la pandèmia provocada pel COVID-19.



D’esta manera, l’atenció telefònica s’ha multiplicat durant els últims cinc mesos, i s’han gestionat una mitjana de 800 telefonades en l’Oficina d’Informació d’Aldaia (OIA), formada per un equip que no ha deixat de prestar el servei en tot este temps. De fet, s’han ampliat horaris i s’han reforçat les mesures de seguretat per a continuar atenent i informant amb totes les garanties sanitàries.



La regidora d’Atenció a la Ciutadania, Laura Delgado, assegura sentir-se “molt orgullosa del treball que ha exercit i está exercint tot el personal de nostra OIA durant la pandèmia. Des de l’Oficina d’Informació d’Aldaia sempre s’atén els nostres veïns i veïnes amb afany d’ajudar, i amb l’afecte de qui porta mitja vida ajudant a qui necessita assessorament.”



La informació de la ciutadania és un pilar fonamental a Aldaia i, per tant, l’atenció des del consistori ha sigut sempre un clar objectiu. “Es tracten tot tipus de consultes, i durant el confinament la gent ha estat particularment sensible. Ha sigut molt el treball realitzat, tant de manera presencial com telemàtica. Hi havia tanta demanda que han arribat a doblegar el seu horari per a gestionar tots els mails, missatges i crides rebudes. No podem sentir-nos més orgullosos i agraïts amb l’equip que forma nostra OIA”, apunta la regidora.



A més del correu electrònic, o marcant el 961501500, com a quarta via de comunicació amb el consistori, existeix la denominada ‘Bústia ciutadana’ que atén personalment l’edil i que respon una mitjana de 40 consultes diàries de la ciutadania a Aldaia.