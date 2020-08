Aldaia implanta la cita prèvia online i amplia els seus servicis telemàtics

L’Ajuntament augmenta el seu servei d’atenció, de la manera més segura, amb un catàleg de procediments que suma ja més de 40 gestions a través de www.aldaia.es



Amb la situació d’emergència sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus, l’Ajuntament d’Aldaia va implantar l’obligatorietat de sol·licitar cita prèvia per a totes les gestions municipals. Amb això es redueix i organitza la presència de ciutadans en les dependències municipals i s’ofereix un servei millor i més segur.



En la mateixa línia el consistori ofereix, des d’este estiu, l’opció de sol·licitar cita prèvia de manera telemàtica. Un sistema més ràpid que ja ha descongestionat notablement les línies telefòniques i ofereix -de moment- dos opcions en les denominades “cites express”: certificats d’empadronament, i certificats digitals, que suposen un alt percentatge de les sol·licituds que diàriament es realitzen en l’Oficina d’Informació d’Aldaia (OIA).



D’esta manera, en la pàgina municipal -www.aldaia.es>ajuntament- seleccionant el dia desitjat per a la cita, s’ofereixen les hores d’atenció disponibles i ocupades. Només punxant damunt i emplenant les dades sol·licitades quedarà reservada la cita prèvia.



Donat l’èxit d’esta nova opció, s’anirà incorporant la cita prèvia per a altres gestions, com per exemple registre d’entrada, altes de padró, etc, que solen necessitar major temps d’atenció a les dependències del consistori.