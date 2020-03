Aldaia inicia el seu Pla de Joventut a peu de carrer

Connect on Linked in

Un ampli procés participatiu elaborarà les accions dels pròxims anys amb AMPLIFICAVEU



El servei de Joventut de l’Ajuntament d’Aldaia activa el seu projecte AMPLIFICAVEU dins del seu pla d’actuació pel Diagnòstic Participatiu sobre Joventut que acabarà definint el Pla de Joventut de la localitat per a 2020-2023.



Així, a través d’entrevistes a peu de carrer i on-line, un equip de professionals del Servei de Joventut amb les acreditacions oportunes i amb diferents col.laboracions, es troba treballant cada dia de la setmana a una zona d’Aldaia en torn d’alguns dels espais municipals. Amb la realització d’estes enquestes a joves d’entre 12 i 29 anys es perfilarà la guía de les pròximes polítiques de Joventut d’Aldaia.



Esta setmana s’ha començat a treballar entorn a la plaça de la Constitució i Biblioteca, poliesportiu i centre d’Arts i Oficis, el mercat municipal, la plaça Europa o la Casa de la Música entre altres punts i en horaris de matí i vesprada.



Més avant, tindrà lloc la jornada tècnica i taula de diàleg amb taller deliberatiu per presentar l’estudi i valoració de la viabilitat tècnica de les propostes realitzades pels joves, recollits en la primera fase de treball.



El següent pas per a la realització del Pla de Joventut, consistirà en l’analisi del esborrany del Pla Jove en un foro que comprendrà l’autorització del Pla abans d‘estiu. El regidor de l’àrea de Joventut d’Aldaia assegura que “els joves del nostre municipi tenen molt a aportar en el present i futur d’Aldaia. L’opinió i el treball dels nostres és un valor a l’alça que hem de saber aprofitar i valorar per a creixer junts. L’objectiu és implicar al major nombre possible de persones per elaborar el millor Pla Jove per a Aldaia”, declara Sergio Gómez.



La participació en AMPLIFICAVEU és senzilla i directa també a través de la página web de l’ajuntament, a la secció de Joventut www.aldaia.es