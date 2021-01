Aldaia inicia la segona fase del seu Pla de Rescat per a comerços i hostaleria

Connect on Linked in

Fins a 3.000 euros per a autònoms i microempreses d’Aldaia afectats per les mesures sanitàries per a frenar l’expansió del coronavirus

L’ajuntament d’Aldaia presenta les bases per a la convocatòria de la segona fase d’ajudes per a la reactivació econòmica de comerços, autònoms i pimes afectades per les restriccions provocades per la pandèmia de la COVID-19, que poden sol·licitar-se fins al 30 de juny del present 2021.

Aquestes ajudes per a les petites empreses i autònoms obrin la segona fase d’una iniciativa que segueix una dinàmica similar a la de les ajudes socials que ja es van implementar per l’emergència sanitària a principis d’estiu.

Es tracta d’unes prestacions dirigides a persones físiques i jurídiques que reunisquen els següents requisits:

Ser persona autònoma, microempresa o petita empresa.

Que l’activitat econòmica s’haja vist afectada a conseqüència de les mesures adoptades per les autoritats sanitàries per a frenar l’expansió del coronavirus, degudament acreditades.



Que l’activitat s’haguera iniciat amb anterioritat al 14 de març de 2020 segons dades fiscals.



Que el domicili fiscal es trobe a Aldaia i, en el seu cas, el local on desenvolupa l’activitat econòmica.



En el cas de les microempreses, constar com a societat limitada, societat anònima, cooperativa, comunitat de béns o societat civil.

Trobar-se en situació d’insolvència alta o extrema.

D’aquesta manera, l’import de les ajudes oscil·larà individualment entre els 3.000 euros, per als casos d’un nivell d’insolvència extrema i els 1.500 euros en els casos d’insolvència alta.

El regidor de Comerç, Santiago Ruiz, informa que des de l’àrea s’ha habilitat el correu electrònic fondoderescatedealdaia@ajuntamentaldaia.org “com primer mecanisme perquè els interessats en aquest fons de rescat demanen més informació sobre com presentar i gestionar la sol·licitud”.