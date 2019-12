‘Aldaia Màgica’, per un Nadal al carrer

Print This Post

La gran novetat arriba el 3 de gener amb una jornada molt especial

Amb l’encesa de la il·luminació de Nadal a la plaça de la Constitució, Aldaia queda preparada per acollir un fum d’actes. La programació està pensada per a tota la família, xiquets, joves i majors podran gaudir d’un Nadal al carrer.

El Centre Matilde Salvador, organitza jornades de portes obertes els dies 11 i 12 de desembre. Tots els tallers i activitats de la seua programació estable estaran a l’abast de tots quant el centre es troba celebrant el seu X aniversari.



Un dels plats forts tindrà lloc durant tot el divendres, 3 de gener, amb la plaça convertida en ‘Aldaia Màgica’. L’emissari reial, dins la seua bola de cristal, rebrà tots els xiquets i xiquetes amb espectacles, tallers, ambientació i regals per a tots.



La Biblioteca municipal també se suma a les celebracions amb horaris més amples, la visita d’escriptors i periodistes, i una jornada de ‘Nit a la Biblioteca’. A més, ‘Un Nadal de Conte’ és un taller amb cançons, jocs i danses, i contacontes infantil a disposició de tots i totes.



Seguint amb les opcions per a les vacances de Nadal, es presenta el VX cicle Bonic de teatre per a xiquetes i xiquets, els dies 26, 27 i 28 de desembre al TAMA i el IX Festival de cançons de Nadal, jocs i tallers infantils. I per fi arribarà la gran Cavalcada dels Reis Mags d’Orient en una gran festa el dissabte 5 de gener a les 18:30 hores pel recorregut habitual. Tot amb la fira d’atraccions ja tradicionalment ubicada cada dia al cinturó verd d’Aldaia.



Esport i solidaritat s’uniran, un any més, el dia 28 amb la VI cursa solidària de Sant Silvestre, i el diumenge el campionat autonòmic de ciclo-cross.



La música, protagonista

Aldaia gaudirà dels concerts de la Banda de Majors de l’Horta Sud, el Grup de ball Ronda d’Aldaia, la Banda de Cornetes i Tambors del Santíssim Crist dels Necessitats, la Coral Harmonia, l’Orfeó d’Aldaia, la Ronda d’Aldaia, la Unió Musical i la Banda Simfònica.

