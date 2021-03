Aldaia organitza una xarrada informativa per a entendre i estalviar en la factura de la llum

Print This Post

L’oficina d’atenció al consumidor, OMIC, d’Aldaia prepara una jornada telemàtica en directe i per a això proposa als usuaris llançar els seus dubtes i preguntes fins al 21 de març. Totes les qüestions seran resoltes en directe per un expert en la matèria

Els dubtes sobre la factura de consum elèctric són, en moltes ocasions, motiu de frustració i per això des de l’Oficina Municipal d’Informació i defensa del Consumidor d’Aldaia (OMIC) s’ha preparat una segona xarrada informativa d’interés general. En este cas es tracta d’una conferència en línia per a abordar i resoldre tots els dubtes que els usuaris i usuàries facen arribar al correu electrònic omic@ajuntamentaldaia.org sobre el sistema de cobrament de l’energia.



Comprendre cada dada, i especialment saber estalviar en el consum d’energia de la llar, seran les principals línies i la motivació per les quals ja es treballa en l’OMIC d’Aldaia. “Volem que cada veí o veïna tinga la possibilitat d’entendre com i per què es paga exactament en la factura de la llum, i recordar que tenen sempre a la seua disposició el nostre servici d’atenció i assessorament”, declara el regidor de l’Àrea, Paco García de la Torre.



D’esta manera, i fins al pròxim 21 de març, el servei OMIC d’Aldaia recull ja els dubtes i preguntes que arriben a l’e-mail, i donarà un temps als experts d’una coneguda empresa experta en l’estalvi energètic per a preparar la xarrada/conferència on es resoldran, en directe, les qüestions, com ja es va fer amb els dubtes sobre temes d’hipoteca en el mes d’octubre passat. Esta nova xarrada informativa anunciarà la seua data de celebració pròximament.