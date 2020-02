Aldaia presenta la programació d’Igualtat amb ‘Avancem’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Tallers, xarrades, conferències, monòlegs i carreres per treballar en el camí cap a la Igualtat



La igualtat salarial o l’educació afectiva-sexual són alguns dels temes que es van a tractar este mes activament a la programación d’Igualtat 2020 amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Dones.



L’Ajuntamnet d’Aldaia vol “fomentar les relacions sanes des de l’educació i el respecte per iguals ja que és la base per a una ciutadania lliure i feliç”, així ho assegura la regirá de Igualtat, Encarna Comes, mentre es presenten les següents activitats:

Dilluns 2 de març, a les 18 hores, conferencia “La igualtat salarial en l’administració i altres mites del muntó”, a càrrec d’Aida Vizcaíno Estevan, professora de Ciència Política i de l’Administració en la Universitat de València. Al saló de plens de l’Ajuntament.

En la Biblioteca Municipal d’Aldaia, el dia 3, es presenta el llibre “Ni por favor ni por favora: Cómo hablar con lenguaje inclusivo sin que se note (demasiado)”, amb l’especialista María Martín Barranco.

El 4 de març serà la Volta a peu, i festa-berenar de l’associació Tyrius des de l’Ajuntament.

El dissabte 7 de març, tindrà lloc la carrera de les Dones, amb inscripció a la Piscina Coberta i eixida des de l’Ajuntament.

El diumenge 8 de març, Dia Internacional de les Dones, tindrem un bus gratuït per anar juntes a la Manifestació que ix de la plaça de l’Ajuntament de València.

El dijous 12 de març, a les 19 hores les actrius còmiques Pepa Cases i Maria Juan faran un monòleg, al teatre del mercat, titolat ‘Pepita i Mariua’, d’entrada gratuïta.

Dimarts 24, a les 18:30 hores, podrem acudir a la xarrada-debat ‘La prostitució, un ofici com un altre qualsevol? a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

El dimecres 25 de vesprada, xarrada ‘HerStory: on estan les dones i les seues aportacions?’, per Calandra a la Biblioteca.

El dijous 26, col·loqui sobre sexualitat en les dones majors i sopar compartit al local de Tyrius.

EL 2 d’abril, sobre 19 hores, al Teatre del Mercat, documental i debat ‘El proxeneta. Paso corto, mala leche’, d’entrada gratuïta.