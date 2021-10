Aldaia presenta un any més les subvencions creades per a col·laborar en la formació i preparació esportiva d’aldaieres i aldaiers esportistes d’elit

Print This Post

L’Ajuntament d’Aldaia, a través de la seua àrea d’Esports, convoca un any més les Ajudes per a esportistes d’elit d’alta competició i promoció i esportistes d’alt nivell d’Aldaia, per al present exercici 2021.

Una concurrència competitiva per a ajudes de suport econòmic-esportives per a esportistes d’alt nivell, federats i empadronats a Aldaia, que s’atorguen des de l’any 2011.

D’esta manera, des del 15 d’octubre i fins al 3 de novembre, podran presentar-se les sol·licituds i documentació requerides per a obtindre l’ajuda, a la nostra localitat. Preferentment es pot sol·licitar de manera telemàtica, a través de la seu electrónica (al catàleg de procediments i amb signatura digital), o alternativament de forma presencial a l’ajuntament d’Aldaia, i sempre amb cita prèvia. Tot publicat i a l’abast al web municipal www.aldaia.es.

Segons les bases publicades, a la página municipal, és un programa d’ajudes a esportistes d’elit que té la clara finalitat de col·laborar amb les despeses que genera la formació, preparació i competició esportiva que exigix als esportistes d’alt nivell una promoció i alta competició, convertint-se en referent i model per a la joventut i societat, i afavorint el perfeccionament i superació de nivell en un futur pròxim.