Aldaia Ràdio enregistra l’himne regional

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El tenor aldaier, Pascual Andreu, és la veu triada per a una emotiva gravació realitzada a les instal·lacions de l’emissora municipal

L’Àrea Falles i Festes de l’Ajuntament d’Aldaia, amb col·laboració de Cultura i Comunicació, ha encomanat la gravació d’una versió ‘pròpia’ de l’himne de tots els valencians i les valencianes per a Aldaia. D’esta manera, i a les noves instal·lacions d’Aldaia Ràdio, el tenor i veí Pascual Andreu, ha posat veu a l’himne regional de la Comunitat Valenciana.

“La idea va sorgir amb l’objectiu de disposar d’una versió amb accent aldaier, i davant la necessitat traslladada per Junta Local, entre d’altres. I per a una peça tan complicada i especial es va pensar en una veu privilegiada del nostre poble”, declara el regidor de Falles, José Luna.

Per la seua part el tenor, Pascual Andreu, assegura que “és una emoció, una responsabilitat i és Aldaia, el poble de la meua família, el meu poble… En definitiva, resulta tot un honor poder cantar este himne perquè es represente als actes institucionals, a les nostres festes i esdeveniments i que significa tot el que és ser valencià”.

Tècnicament, als estudis de l’emissora municipal, s’ha adaptat la veu amb un acompanyament de música de banda, com a base molt representativa de la nostra identitat. Una gravació que serà estrenada en breu i als futurs esdeveniments de la localitat.

La partitura de José Serrano, de principis de segle XX, resulta “molt especial per la seua emotivitat”, segons explica el tenor: “Vocalment l’himne regional de València és líric, i per tant dels més bonics que podem escoltar. I tècnicament implica que s’ha de cantar amb el cor i pensant que els aguts i els greus s’han d’equilibrar amb l’emoció. La vertadera dificultat, per a mi, és saber contindre i controlar això”.