Aldaia Ràdio presenta les noves emissions amb un programa especial de Benvinguda Institucional

L’emissora municipal Aldaia Ràdio, a la 89.4 de la FM, estrena una nova etapa plena de “il·lusió i entusiasme per acostar al poble una nova finestra de comunicació”

L’emissora municipal, Aldaia Ràdio, presenta les seus noves emissions de manera institucional amb un programa especial de benvinguda en la 89.4 de la FM.

D’esta manera, tots els i les portaveus i representants polítics a l’ajuntament d’Aldaia han estat convidats a participar per donar la seua acollida, i bons desitjos, a este reestrenat canal de comunicació de la nostra localitat.

Lluis Albert Granell, José Francis Sanchis, Carmen Jávega i Empar Folgado, han coincidit en felicitar als aldaiers i aldaieres per disposar ja d’un canal obert per a informar-se, participar, fomentar la cultura, sentir l’acompanyament…

Finalment, l’alcalde de la localitat, Guillermo Luján, envia un missatge d’entusiasme i expressa que “Aldaia està d’enhorabona per recuperar un mitjà tan important com és la seua ràdio municipal”, i s’ha mostrat especialment “il·lusionat amb esta nova ferramenta per parlar exclusivament d’Aldaia”.

El programa s’emet este dijous 11 de febrer a les 18h i 22h, en la 89.4 de la FM i en www.aldaiaradio.com, així com tornar a escoltar als podcast del web.

Aldaia Ràdio, la teua!

L’objectiu és que tots els habitants d’Aldaia puguen no sols escoltar, sinó també participar de fer ràdio a la seua localitat. Els aldaiers poden gaudir ja de resums informatius, programes de música i actualitat, realitzats des de casa o amb altres mitjans. Els programes presencials podran posar-se en marxa en breu, com ha anunciat la regidora de l’àrea Laura Delgado, amb totes les mesures de seguretat, i s’anunciarà a les properes setmanes.