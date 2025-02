Un procés de restauració en marxa per salvar el patrimoni d’Aldaia

Més de 110 palmitos ja recuperats mentre avança la reconstrucció del museu

El Museu del Palmito d’Aldaia ha fet un gran pas en la restauració del seu patrimoni afectat per la DANA. Abans de la riuada, el museu comptava amb 848 peces, entre palmitos, maquinària i utensilis propis de l’artesania del ventall. No obstant això, la força amb què la tempesta va assotar la planta baixa va provocar danys en més de 300 palmitos, dels quals 88 van quedar altament afectats i 23 van desaparèixer arrossegats per les aigües. En total, aquest desastre va afectar el 19,4% de la col·lecció permanent del Museu del Palmito d’Aldaia (MUPA).

Actualment, 192 palmitos i diverses màquines es troben en procés de restauració en tres espais diferenciats:

El Museu Valencià d’Etnologia allotja la recuperació de 118 palmitos , a càrrec de la restauradora Ana Serrano .

allotja la recuperació de , a càrrec de la restauradora . El Centre d’Arts i Oficis d’Aldaia , dirigit per Marta Tárrega , treballa en la restauració de 9 caladores i mobiliari de fusta .

, dirigit per , treballa en la restauració de . El taller local Abanicos Blay Villa, format per tres germans especialistes en restauració de palmitos antics i fabricació de palmitos de nacre, s’encarrega de la reconstrucció de 65 palmitos.

Segons Francis López, cap de cultura d’Aldaia, els palmitos recuperats s’embolicaran amb un paper especial recomanat pels restauradors i seran emmagatzemats en les instal·lacions del Teatre Auditori Municipal d’Aldaia, mentre es continua treballant en la reconstrucció del museu.

Fins ara, ja s’han aconseguit restaurar més de 110 palmitos i caladores, un pas fonamental en la recuperació d’un patrimoni emblemàtic per a Aldaia. Amb aquest esforç conjunt, la localitat continua treballant per preservar la història i l’artesania d’un dels seus béns culturals més preuats.