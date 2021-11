Aldaia regala bicicletes als alumnes més originals en la III Setmana de la Mobilitat

Connect on Linked in

El concurs de dibuix ‘La bici dels meus somnis’ 2021 suma a tots els centres escolars de la localitat, en els cicles d’infantil i primària, “per fomentar valors com la vida sana, la sostenibilitat i creativitat”

L’Ajuntament d’Aldaia ha celebrat la tercera edició del concurs de dibuix ‘La bici dels meus somnis’ per a l’alumnat d’infantil i primària dels vuit centres de la localitat. D’esta manera, i una vegada presentades les creacions, els jurats de cada centre van triar les millors i finalment el propi alcalde, Guillermo Luján, i les regidores d’Educació i de Transport Públic, Marta Romeu i Laura Delgado, han visitat els col·legis per fer lliurament als i les guanyadores el seu premi i reconeixement d’enguany.

El primer edil de la localitat declarava que “açò va nàixer per conscienciar en la preservació del medi ambient i potenciar l’ús del transport públic o no contaminant. Una bonica activitat que se suma al projecte Aldaia pel Clima, per cuidar el nostre entorn, generar menys residus i fer d’Aldaia un lloc millor”.

Els i les menudes conten com han creat els seus dibuixos i recollien les seues bicicletes amb un gran somriure i cares de sorpresa. “Cada any ens sorprén l’originalitat i creativitat dels nostres escolars, i estem encantats amb la il·lusió que mostren quan veuen la seua recompensa”, assegura Laura Delgado.

La coordinació amb tots els centres és un pilar fonamental per a l’organització que, amb l’arribada de la pandèmia, es va adaptar per fer-la de la manera més segura. Inicialment el lliurament es realitzava en un sol esdeveniment al plenari de l’ajuntament, fins on acudien els i les xiquetes. Les últimes dos edicions ja va ser amb l’entrega al pati de cada centre per a les i els guanyadors.

“Una vegada més, volem agrair la implicació i col·laboració de tots els centres d’Aldaia. Hem preparat la iniciativa amb tota la il·lusió, i com sempre la resposta ha estat molt positiva i engrescadora”, acabava la regidora d’Educació.