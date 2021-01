Aldaia seguix buscant al seu veí desaparegut

Print This Post

La cerca se centra en les diverses zones agrícoles i rurals del terme municipal d’Aldaia i de municipis colintants com Quart de Poblet, Xirivella o Alaquàs, mentre l’ajuntament prepara el repartiment de més de 3000 cartells pels comerços



La Policía Nacional ha centrat la investigació per a trobar a Joaquín Guiot Ledesma, en la qual han participat Guàrdia Civil, Policia Local, Creu Roja i la unitat canina de Bombers de València des de fa tres dies, junt a centenars de veïns i veïnes d’Aldaia i poblacions confrontants que voluntàriament han ajudat en la cerca.



Este dimecres, després de reunir-se l’alcaldia amb la Policia, s’informa que es permet la continuïtat de la cerca organitzada i voluntària amb una sèrie de pautes per a les tasques de rastreig, amb la màxima prudència tenint en compte la pandèmia: preferentment aconsellen grups de convivents, distància de seguretat i sempre durant les hores de llum solar.



Així, les persones voluntàries podran revisar les diverses zones urbanes, agrícoles i rurals del terme municipal d’Aldaia i de municipis confrontants com Quart de Poblet, Xirivella o Alaquàs, arribant fins i tot arribant a València ciutat l’avinguda del Cid o el Cabanyal.



D’altra banda, l’ajuntament ha procedit a la realització i repartiment de més de 3.000 cartells amb la imatge de Joaquín així com les dades de contacte de la família. Els comerços d’Aldaia tindran còpies per a ampliar el seu repartiment entre totes les zones d’Aldaia i la comarca.



Tres dies de batudes

El matí del passat diumenge, 8 de gener, va ser l’últim moment que van veure a Joaquín. L’home de 74 anys, veí d’Aldaia i amb Alzheimer, va eixir de casa en batí i no s’ha tornat a saber d’ell. Des del primer moment el consistori es va posar al servei de la família, que va realitzar cartelleria urgent i la notícia va córrer per les xarxes socials i mitjans de comunicació locals, estenent la preocupació per tota la comarca.