Aldaia viatja a FITUR

L’Ajuntament d’Aldaia exposa al món per primera vegada l’artesania del palmito i tot el potencial patrimonial del municipi en FITUR, la fira turística més important d’Espanya

Ja està tot preparat perquè Aldaia debute en la Fira Internacional de Turisme més important en l’àmbit estatal, FITUR, que se celebra fins al 26 de gener en el recinte firal de Madrid. Una fita històrica aconseguida després de mesos de treball en la qual la localitat mostrarà a món que és conegut com el bressol de l’artesania del palmito i a més mostrarà allò més destacat del seu patrimonio material i immaterial.

La de demà, 23 de gener, serà una jornada molt especial que ve precedida de mesos d’intens treball. Tècnics i especialistes del palmito i el patrimoni d’Aldaia han preparat el material que ja s’ha descarregat en IFEMA perquè tot estiga a punt en l’estand que la Diputació de València ha reservat a Aldaia, en una fira que enguany comptarà amb les propostes de 165 països i regions de diferents continents. A més FITUR oferix la completíssima oferta turística de tota Espanya dins dels 10 pavellons dedicats a Àfrica, Orient Mitjà, Amèrica, Europa i Àsia – Pacífic.D’esta manera un grup de representants de la localitat, encapçalat per l’alcalde, Guillermo Luján i la regidora de cultura, Empar Folgado, que han volgut donar suport al Gremi de Palmiters, viatgen cap a la capital per a desplegar tota una demostració d’art i cultura amb intervencions, tríptics informatius en tres idiomes i palmitos per admirar i repartir entre els representants d’altres països. De fet, Aldaia ha preparat dos passes demostratius, un al matí i un altre a la vesprada, on els mateixos palmiters artesans treballaran en viu el varillaje, amb caladores professionals, pintura i muntatge a mà. Tot un treball artesà que converteix cada peça en una autèntica joia única i irrepetible.

Antonio Pascual, president del Gremi de Palmiters assegura des del MUPA (Museu del Palmito d’Aldaia) que l’objectiu és “donar a conéixer que el palmito té una denominació d’origen i que l’epicentre de la seua creació se situa a Aldaia on tenim una gran tradició molt arrelada per mantindre. Al final volem atraure nous artistes que treballen el palmito per un sector que pot aportar molta vida en el nostre territori”.