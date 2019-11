Alejandro De Paterna regna en el Frontó València

Connect on Linked in

Alejandro Martí Romero, ‘Alejandro de Paterna’, revalida el títol aconseguit l’any passat i ja suma tres



Pascual de La Pobla de Vallbona disputava la seua onzena final de la XXXIII edició del Campionat Autonòmic de Frontó Individual, celebrat el passat cap de setmana en el Frontó d’Almussafes



Alejandro de Paterna i Pascual de La Pobla de Vallbona es van enfrontar el passat diumenge 24 en la final del XXXIII Campionat Autonòmic Individual que es va disputar en el Frontó “José Ventura Salvador” d’Almussafes. La jornada va començar durant la vesprada-nit del dijous 21 amb les categories inferiors, i va finalitzar el diumenge al matí amb les últimes finals de la màxima categoria. Alejandro es va proclamar vencedor d’aquest trofeu, arribant a aconseguir la seua victòria tres anys consecutius.



Sis són les finals que s’han disputat en el frontó municipal José Ventura Salvador dividides en tres jornades. La primera d’elles, corresponent a la tercera categoria, es va celebrar el dijous 21 de novembre, a les 21 hores i la resta de finals, corresponents a les categories més altes, es van disputar el dissabte 23 i el diumenge 24.



Alejandro de Paterna i Pascual de la Pobla van ser els jugadors que es van enfrontar en la partida definitiva. Tots dos ja ho havien fet en les finals de 2015 i 2018. En les dues ocasions anteriors el títol de vencedor també va ser obtingut per Alejandro, i com no hi ha dos sense tres, va ser novament el vencedor d’aquesta final.



Encara que Pascual va liderar l’inici de la trobada, demostrant contundència i poc marge d’error, fet que es va veure reflectit en el marcador, amb un 3 a 11, i un posterior 7 a 12, aquest avantatge va anar diluint-se fins a situar el marcador en un 15 per part de tots dos jugadors. Poc després, va agafar el comandament de la partida el jugador de Paterna, més sòlid que al principi i millorant el servei del seu rival, tot un especialista en aquesta faceta del joc. Així, Alejandro va aconseguir posar el marcador amb els parcials 24-16, 30-19, 34-20, 37 – 23 fins a arribar al definitiu 41 a 27.



Aquest nou títol suposa el tercer triomf en aquesta competició per a Alejandro, que té a tir ja a jugadors com el mateix Pascual de la Pobla, Lemay, Montesa i Sevilla. Tots ells compten amb 4 campionats, un menys que els que atresora el jugador de Puçol, Canetero.



Pau Bosch, regidor d’Esports d’Almussafes, Rafael Vidal, vicepresident de la Federació de Pilota, Iris Marco, edil d’Esports de La Pobla de Vallbona i José Ventura, president del CPV Almussafes van ser els encarregats de lliurar els trofeus als campions del torneig.