Alemanya assegura que la cerca del Sant Calze acaba a València

Connect on Linked in

Aquest diumenge 9 d’agost el canal alemany de TV pública ZDF llança en primícia mundial l’estrena del documental basat en la tesi de la Dra. Ana Mafé García.



El director alemany Alexander Landsberger al costat del seu equip de la televisió pública ZDF es va desplaçar fins a València el mes d’octubre passat per a rodar al costat de la Dra. Ana Mafé García un documental basat en les investigacions centrades en el Sant Calze de la Catedral de València.



És la segona vegada que els alemanys vénen a buscar el Sant Greal a Espanya. La primera va ser en els anys 40 del segle passat. Per sort qui va vindre per ell es va equivocar de destí. En lloc del Real Panteó Monestir de Sant Joan de la Penya a Osca, el Reichführer Heinrich Himmler va acudir a Montserrat. I per això es va anar de buit.



El Sant Calze amb tota probabilitat és la copa que va tindre entre els seus dits Jesucrist en l’últim sopar poc abans de morir en la creu. El Sant Greal és a més un símbol que s’associa al poder i a la sang. És en realitat un dels objectes de culte més buscats de l’Edat mitjana occidental. Des de la seua irrupció en la literatura, aquesta copa de benedicció en la qual Jesucrist va beure promet poder, influència i vida eterna.



La Dra. Ana Mafé explica en el documental les proves que demostren haver trobat en la Catedral de València el recipient sagrat, conegut també pel nom de Sant Calze. La peça és presentada en la Capella del Sant Calze de la Catedral de València pel Dr. Jaime Sancho Andreu qui ha sigut el seu custodi zelador durant els últims vint anys.



La tradició considera que la tassa fosca i brillant que es mostra a València és el vertader Sant Greal. La doctora en Història de l’Art Ana Mafé García mostra en el documental part dels seus estudis científics portats en el Laboratori d’Història de l’Art de la Universitat de València al costat de la Dra. María Gómez, que evidencien que la copa que hi ha a València és una vertadera “copa hebrea de benedicció” de fa més de dues mil anys, pertanyent a una família jueva descendent de la tribu de Judà. La peça està catalogada arqueològicament com KOS KIDUSH ESTHER – VALÈNCIA, 2018. I és l’única copa sencera d’aquestes característiques que existeix en el món.



Els seus estudis doctorals estan becats pel programa #verysentirlacultura del Centre Òptic Losan, i queden recollits a manera d’assaig en el llibre EL SANT GREAL, publicat per l’editorial Sargantana. En el mateix s’explica el periple viatger de la relíquia des de Jerusalem, passant per les catacumbes de Roma i arribant fins a Osca, Hispània. Tal com fa el documental dirigit per Alexander Landsberger.



A petició de la Dra. Mafé, el canal TV ZDF també va comptar amb l’historiador alemany Michael Hesemann perquè poguera explicar als Pirineus de la Jacetania el recorregut del Camí del Sant Greal. Michael Hesemann va traçar en 2008 el “mapa del tresor” a partir de l’estudi de l’epopeia medieval anomenada “Parzival” (segle XIII) que descriu el Sant Greal com una “pedra brillant del cel”.



La seua participació s’estén també a la Capital de l’Imperi amb la missió de constatar les investigacions que la Dra. Mafé cita en la seua tesi, després d’aplicar el mètode iconològic a les figures femenines que salen en les catacumbes de Roma.



Aqueixes diaconesses representen en realitat una celebració on la fesomia i el color de la copa principal que porten acuradament entre els seus dits és reflex de la figura del Sant Calze de la Catedral de València.

Pot això significar que el Sant Calze a València és l’únic greal? En el documental veurem com tot aquest material d’investigació es posa a prova en experiments físics i amb metodologia replicable.



Molt interessant l’aportació que es descobreix en el taller d’orfebreria Piró al costat del mestre don Antonio Piró. Així com la intensa visita al Real Col·legi Seminari de Corpus Christ dirigida pel Dr. Daniel Benito Goerlich catedràtic de la Universitat de València.



Qualsevol copa que pretenga ser el Sant Greal ha de poder passar uns certs requisits arqueològics necessaris per a considerar-se mereixedor de tal títol. Per això també se seguiran altres rastres d’altres peces en el documental.



Què diuen a Anglaterra les llegendes que envolten al Rei Arturo en llocs mítics com Tintagel i Glastonbury? Sense tindre cap objecte que mostrar, allí encara alimenten el mite del Greal.



No obliden sintonitzar la primera emissió alemanya el diumenge 9 d’agost a les 21.45 h. en la ZDFinfo.



La Dra. Ana Mafé García és la presidenta de l’Associació Cultural El Camí del Sant Greal (associació d’àmbit nacional fundada en 2002) i la presidenta de la Comissió Científica Internacional del Camí del Sant Greal (formada per acadèmics de tots els continents).



Ha format part del projecte europeu Holy Grail Route (2015) a través de les seues aportacions acadèmiques en l’I Congrés Internacional de la Ruta del Sant Greal afavorit per la Universitat de Saragossa a Jaca.



Col·labora amb diferents mitjans per a donar difusió internacional al Sant Greal (Sant Calze) i posicionar a Espanya com a punt focal internacional dels estudis del mite medieval que tant de flux de turistes i curiosos mou al llarg de l’any en diferents latituds angleses i franceses.

La seua investigació pretén establir la ciutat de València com a epicentre del Coneixement del Sant Greal, la seua cerca representa el recorregut del Camí del Sant Greal.



El més interessant que pot representar donar suport a la difusió i el coneixement sobre el Sant Greal és la projecció cultural que existeix d’aquest símbol. Treballar conjuntament en aquesta direcció pot rellançar a Espanya com el millor país del món per a conéixer-lo a peu.

En 2014 el Vaticà atorga a la Catedral de València el títol de “jubilar a perpetuïtat cada cinc anys”, aconseguint així el tercer lloc dins de les ciutats jubilars just darrere de Jerusalem i Roma. Ciutats que, per cert, també formen part del Camí del Sant Greal.



La Dra. Mafé també ha promogut la Declaració de les Corts Valencianes sobre el Sant Greal. Això significa el convenciment de totes les forces polítiques de la Comunitat Valenciana en favor de la posada en valor d’aquest símbol de pau, enteniment i concòrdia.