Alerta per calor i risc d’incendis també als paratges naturals de Torrent

Les altes temperatures activen els avisos de preemergència en la població

La Conselleria de Sanitat ha activat el protocol per a informar i advertir a la població dels riscos potencials derivats de l’onada de calor que assola des de hui bona part de la Comunitat Valenciana.

D’altra banda, el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat ha establit el nivell 3 de preemergència davant el risc d’incendis forestals, derivat del perill generat per l’onada de calor.

A conseqüència d’aquests avisos i advertiments, a Torrent queda limitat l’accés als paratges naturals de la Serra Perenxisa i el Vedat, com a mesura preventiva davant l’onada de calor i el risc d’incendis; s’afigen restriccions relatives al nivell d’emergència 3, que es corresponen amb la limitació de l’accés a persones per les rutes de senderisme que transcorren pel Vedat i pel barranc, i es prohibeix a vehicles particulars circular per les pistes forestals del terme municipal; es determina així mateix la prohibició de realitzar qualsevol tipus d’activitat que puga generar risc d’incendi forestal.

Per part seua, els dispositius de Protecció Civil de Torrent accentuaran la vigilància reforçant les tasques de prevenció en les diferents àrees del municipi, a causa de l’increment de risc. Per a això es compta amb voluntaris i voluntàries que formen grups d’acció per a vigilar les zones boscoses del municipi.

També s’adverteix a la població que, en termes generals, davant situacions extremes de calor s’aconsella actuar amb responsabilitat davant el risc d’incendi i, en el personal, evitar eixir de casa o fer exercici físic en les hores més caloroses del dia –entre les 12h i les 16h-, beure aigua, usar roba lleugera i fer menjars frugals. D’altra banda, es recomana extremar les precaucions i parar atenció especial als més xicotets i a les persones majors o amb malalties cròniques.

En la llar, s’aconsella tancar les persianes i baixar els tendals en les façanes exposades al sol, a més de situar-se en les zones més fresques de la casa.

Aquestes indicacions estan dirigides especialment als col·lectius més vulnerables a la calor i als qui treballen exposats a altes temperatures.

La ciutadania pot consultar en la pàgina web de la Conselleria més informació i recomanacions per a protegir la salut en cas de temperatures altes i extremar les precaucions en exteriors davant el risc potencial d’incendis.