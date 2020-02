ALERTA! Persecució de dofins, platja del Saler, València

Connect on Linked in

L’ONG Xaloc és alertada per la presència d’una embarcació perseguint un grup de dofins prop de la costa



El desconeixement de la prohibició de persecució de cetacis ocasiona nombroses infraccions a l’any.

L’ONG Xaloc rep unes imatges, provinents de font anònima, mostrant una persecució de dofins per una llanxa pneumàtica d’esbarjo. Estem davant un cas de “impediment del moviment lliure de cetacis”, tractant-se d’una infracció establida en el precepte de l’article 4 del REIAL DECRET 1727/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableixen mesures de protecció dels zetáceos.

En la majoria dels casos l’actuació és comesa per la ignorància de la ciutadania de l’existència d’aquestes normes jurídiques, els cetacis són comuns en les aigües del mediterrani, i aquestes persecucions pot generar un nivell d’estrés en l’animal molt elevat, observant la zona on s’ha realitzat la infracció com a zona no segura per al seu hàbitat, desplaçant les poblacions d’aquests grups de cetacis. “La veritat és que en la majoria de casos les persecucions injustificades es realitzen per desconeixement de la llei, però és important que les persones que freqüenten la mar coneguen que aquestes infraccions podrien suposar multes d’entre 3.001 euros a 200.000 euros, així ho determina la Llei 42/2007 de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, que qualifica la “Persecució injustificada” d’aquests animals com a infraccions greus” assenyala Carla Eymar Assessora Jurídica de Xaloc.



En les imatges es pot observar com l’embarcació escurça distàncies de manera intencionada posicionant-se cada vegada més prop del grup de dofins, canviant fins i tot el seu rumb per a perseguir al grup, podent descartar una trobada casual i fortuïta.



En cas de trobar-nos amb un grup de dofins o qualsevol cetaci aquesta ordre ministerial estableix una distància de seguretat mínima de 60 metres de distància per davant i per darrere de l’animal i 300 metres de distància en els laterals. En el cas en el qual siga el dofí el que interromp el curs de la navegació acostant-se al deixant de l’embarcació, des de Xaloc ens aconsellen no procedir a una persecució d’aquest animal, si no que siga el dofí o el grup de dofins el que decidisca el seu rumb.

Sobre Xaloc

XALOC és una entitat sense ànim de lucre fundada per a l’estudi i conservació de l’entorn mediterrani.

Des de fa 10 anys, els seus membres de dediquen a la divulgació i investigació marina centrada en els cetacis i tortugues marines del litoral valencià.