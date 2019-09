Alerta roja per risc de fortes pluges a Alzira

Connect on Linked in

AEMET manté activat el nivell roig per pluges a Alzira. S’espera pluja moderada i contínua, que suposa la continuïtat de l’episodi

En estos moments no hi ha cap camí, carretera o accés tallat a Alzira. Tot i això demanem prudència en els desplaçaments.

El paratge natural municipal “Murta-Casella” estarà tancat al públic per no poder garantir-se la mateixa seguretat dels visitants.

De la mateixa manera el gimnàs de la piscina coberta es mantindrà tancat al públic.

La resta de serveis municipals, a hores d’ara, funcionen amb normalitat.

Seguint el protocol d’actuació establert pels rics de fortes pluges, els operaris d’Aigües de València, Inditec, FCC, així com la brigada d’obres de la Regidoria d’Obres i Serveis Públics i la Policia Local, continuen amb les tasques de manteniment, neteja i vigilància.

Així mateix es continua vigilants al control de les comportes del Pont de Xàtiva per part de l’empresa Aigües de València i es portarà a terme la supervisió del canal de les Basses per part dels tècnics municipals.

Ens mantenim alerta al creixement dels afluents del Xúquer a les comarques de la Costera i la Vall d’Albaida, i seguirem informats i pendents possibles canvis.



RECOMANACIONS D’URGÈNCIA:

Retira els vehicles de les zones que puguen inundar-se i allunya’t de les riberes dels rius i barrancs.

Revisa la teua vivenda, neteja les baixants i canalitzacions.

Procura estar informat de l’evolució de la situació pels mitjans de comunicació oficials: butlletins informatius d’Alzira Ràdio i les xarxes socials municipals (facebook, twitter i Instagram) o altres institucions i 112 Comunitat Valenciana. En tot cas sempre podeu cridar a la Polícia Local 962455233

No propagues rumors o notícies exagerades de danys.

Les empreses i comerços han de prendre les mesures d’informació als seus treballadors i treballadores i de precaució davant d’este episodi de pluges.

Se sol·licita la col·laboració ciutadana perquè actuen amb la major prudència, en els casos que la situació ho requerisca. Moltes gràcies per la vostra col·laboració

Previsió meteorològica

Al llarg de la nit les pluges més importants s’han centrat per les comarques de la Marina Alta, el nord del Comtat i la Vall d’Albaida com a conseqüència de la formació d’un ‘tren convectiu’. De fet, esta línia de precipitacions ha deixat quantitats de precipitacions que han superat els 200l/m2 en molts punts d’este sector, i en alguns quasi han tocat els 400l/m2 com en Beniarrés o la Vall de la Gallinera. A la resta del territori les pluges no han donat problemes i han sigut més moderades.

En este episodi de DANA o gota freda que està afectant la nostra Comunitat, els models apunten al fet que hui les precipitacions del sud de València i nord d’Alacant seguiran enganxades ahí fins al migdia aproximadament i després aniran desplaçant-se cap al sud de la Comunitat passant per la província d’Alacant que continuarà sumant litres al llarg de la jornada. La millora serà progressiva per les comarques del sud de València a mesura que avance el matí, mentre que per la província de Castelló els núvols alternaran amb els clars.