Alerta roja per risc de fortes pluges

L’alcalde, Diego Gómez i la regidora de Seguretat, Infraestructures i Urbanisme, Sara Garés, han visitat diferents punts de la ciutat, per tal de valorar la situació a les infraestructures.



A hores d’ara, la situació al riu Xúquer és de normalitat. S’han tallat per precaució a la Garrofera el camí dels Tollos (abans del llavador) i el barranc de la Reva. La resta, amb normalitat, inclosos els barrancs de la Casella, de Barxeta i al camí de l’Arena, que no presenten cap incidència.



AEMET manté el nivell roig per pluges intenses a Alzira fins a les 23:00 hores de la matinada, per la qual cosa poden donar-se episodis de fortes pluges. L’embassament de Bellús està laminant aigua de manera escalonada fins els 70 m3/s, per la qual cosa estarem vigilants al nivell d’aigua del riu tot i que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha informat a l’Ajuntament que no es preveuen afeccions aigües avall donada la situació actual als rius Albaida i Cànyoles.



S’insistix a la ciutadania que continúe pendent de l’estat de l’emergència, que mantinguen la prudència en els desplaçaments i procure estar informada de l’evolució de la situació pels mitjans de comunicació oficials: butlletins informatius d’Alzira Ràdio i les xarxes socials municipals (facebook, twitter i Instagram) o altres institucions i 112 Comunitat Valenciana. En tot cas sempre podeu cridar a la Polícia Local 962455233.

Se sol·licita la col·laboració ciutadana perquè actuen amb la major prudència, en els casos que la situació ho requerisca. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.