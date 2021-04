ALERTA TEMPS → Paraigües, jaqueta, i ulleres de sol, el temps per a les pròximes hores

Connect on Linked in

Inestabilitat i canvis bruscos de temperatura per als pròxims dies de la setmana

El temps durant tota la setmana continua mostrant símptomes propis del mes d’Abril , inestabilitat ambiental i sobretot canvis de temps de forma brusca i inesperada, acompanyats de grans canvis de temperatura per això no és d’estranyar haver d’eixir de casa amb paraigües, jaqueta però també amb les ulleres de sol

Pareix que la pluja vol ser protagonista en totes les jornades de la setmana, malgrat que siga en forma de xicotets ruixats de pocs minuts en diferents punts de la Comunitat

La pitjor jornada s’espera el pròxim dijous quan les precipitacions podran ser més fortes i les temperatures baixaran als mínims de la setmana

No oblides agafar tot el necessari per a afrontar qualsevol situació meteorològica en les pròximes hores, però sobretot cal no oblidar agafar com sempre, la nostra mascareta