Álex Marco guanya el XXV premi de pintura Ciutat d’Algemesí

La mostra es pot veure a la Sala d’Exposicions del Casino fins a l’1 de març

L’artista valencià Álex Marco ha sigut el guanyador de la vint-i-cinquena edició del premi de pintura Ciutat d’Algemesí amb la seua obra d’art abstracte sobre els escrits d’Henri Michaux. En aquesta edició s’han presentat més de 200 obres de forma telemàtica, de les quals, el jurat ha fet un primer triatge de 30 obres per passar a la fase final.



El jurat tècnic avaluador el formaven la crítica d’art Irene Ballester Buigues i els pintors Darío Basso, Francisco Sebastián Nicolau, Josep Esteve Adam i Javier Palacios Rodríguez. L’acte de lliurament de premi i la inauguració de l’exposició de les 20 obres seleccionades s’ha celebrat a la Sala d’Exposicions Municipal del Casino i va comptar amb gran presència de públic, una mostra que estarà oberta fins a l’1 de març.



L’obra d’Alex Marco, sense títol, està pintada amb tinta xinesa i esprai sobre llenç i de gènere abstracte. L’ús de la tinta xinesa és habitual trobar-la en usos cal·ligràfics i treballs d’escriptura. No obstant això, la seua utilització en obres pictòriques no és el més habitual. Álex Villar, gestor de la Sala d’Exposicions Municipal, va aprofitar l’ocasió per valorar la representació pictòrica que es pot apreciar en aquesta 25a edició, així com l’àmplia participació que s’aconsegueix en la primera fase del certamen.



Entre les obres que formen part de la mostra a la sala d’exposicions, també hi ha representació local, com és l’obra de l’artista algemesinenc Joan Carles Forner, anomenada TK1920. A més del premi atorgat a Àlex Marco, es van lliurar dos accèssits, el primer accèssit ha sigut per a Diego Vallejo per la seua obra anomenada Delval i el segon per a l’obra de Mary Sales anomenada Esperia.