Alexis Hatch guanya la final del III Festival Internacional de Violí CullerArts

La jove violinista s´ha portat a més el premi especial del públic

La jove promesa del violí Alexis Hatch Martínez Calixto ha estat la guanyadora del III Concurs Internacional de Violí CullerArts. Un certamen que ja és una referència per als jóvens talents de tot el món gràcies a la repercussió internacional, al nivell dels participants i a l’excel·lència del tribunal. La jove ha obtingut un premi valorat en 3.000 euros.

Alexis tindrà a més l’oportunitat de ser contractada per l’Orquestra de RTVE, l’Orquestra d’Extremadura, l´Orquestra Firlamònica de Màlaga o l´Orquestra Simfònica de les Illes Balears per a actuar en les seues respectives temporades 2022-2023.

També podrà ser contractada per a oferir un recital de violí i piano en la temporada 2022/2023 organitzat pel Festival de la Setmana Religiosa de Conca o el Festival CullerArts. Alexis ha estat a més, guardonada amb el premi especial del públic, dotat amb 1.500 euros.

Hatch s’ha imposat en la gran final a Clara Garriga Traugut, qui ha rebut el tercer premi dotat amb 1.500 euros. El tribunal d´esta tercera edició del concurs ha considerat que el segon premi quede desert.

Les dues finalistes han estat acompanyades sobre l´escenari per l’Orquestra de València. Clara Garriga ha interpretat el Concert Nº1 per a violí i orquestra en Sol menor Op.26 de M. Bruch, mentre que Alexis Hatch ha interpretat el Concert per a violí i orquestra en Mi menor Op. 64 de F. Mendelsshon.

La final ha comptat també amb l´actuació del quartet liderat per Graciela di Palma, els qui han oferit un homenatge al compositor argentí Astor Piazzolla pel centenari del seu naixement.

El regidor d’Activitats Musicals de l’Ajuntament de Cullera, Juan Carlos Alandete, ha destacat “l’esforç que s’ha fet enguany des de l’Ajuntament de Cullera per poder dur endavant este projecte, malgrat la situació actual i de les restriccions que hi han per la pandèmia”.

Per la seua banda l´alcalde de Cullera, Jordi Mayor ha assegurat que el Festival Internacional de Violí CullerArts “ens ajuda sens dubte, a projectar eixa imatge com a terra de la música que som”. Mayor ha destacat a més que es tracta d´un certamen que “permet donar visibilitat a aquestes joves promeses del violí”.

Certamen capdavanter

El fenomen del Concurs Internacional de Violí és una realitat que en tan sols tres edicions ha aconseguit situar-se al capdavant d’estos certàmens.

L’excel·lència del tribunal és altre dels punts forts d’este concurs que enguany ha comptat amb el director musical i artístic de CullerArts i director d’orquestra, Cristóbal Soler; amb el violinista, director d´orquestra japonés i presidente del prestigiós concurs Yehudi Menuhin, Joji Hattori; amb el solista internacional i violinista de l´Orquestra de València, Vicente Balaguer; amb el concertino de l´Orquestra de RTVE, Miguel Borrego, i amb el crític musical Justo Romero.

Cal destacar que l´edició d´enguany ha estat gravada per TVE i serà emesa en el programa “Los conciertos de la 2” el dissabte 23 d´octubre.