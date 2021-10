Alfafar 2030, una ciutat de persones

Print This Post

Alfafar ha presentat públicament el seu Pla Estratègic Municipal, Alfafar 2030.



Aquest full de ruta alinea totes les estratègies sectorials del consistori i estableix mecanismes per a conéixer el nivell de consecució de les accions municipals.



Alfafar 2030 s’alinea en cinc eixos estratègics que responen als Objectius de Desenvolupament Sostenible i busquen crear una Ciutat de Persones.

L’Ajuntament d’Alfafar ha presentat en roda de premsa el seu Pla Estratègic Municipal Alfafar 2030. Amb aquest document, Alfafar alinea els seus plans i estratègies sectorials al voltant de cinc eixos estratègics, els quals permetran avançar en el desenvolupament sostenible de la ciutat.

El Pla Estratègic Municipal s’ha plantejat amb tres fins principals: organitzar, a través d’un pla director que contemple tota l’organització sectorial i política; reconéixer la participació de la ciutadania a través d’un seguiment dels projectes i processos; i planificar, mirant cap al futur i cap a on vol anar Alfafar.

Per a això, des del consistori s’ha impulsat una profunda investigació que permetera conéixer la situació actual d’Alfafar, les necessitats de la ciutadania i el camí a seguir. Per a això s’han executat accions com a enquestes ciutadanes, qüestionaris al funcionariat, consultes a peu de carrer en tots els barris i anàlisis de la planificació i estructura dels barris.

Sobre la base de tota aquesta informació recollida i processada, s’han establit cinc objectius estratègics per a Alfafar, que al seu torn responen als Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aquests resultats i processos queden reflectits en un portal públic que permet conéixer aquest projecte.

Aquests cinc objectius estratègics cap als quals Alfafar es dirigeix són generar ocupació de qualitat i promoure una economia sostenible; minimitzar les desigualtats socials i econòmiques; crear una ciutat d’acord amb el medi ambient i amb un model de vida sostenible; reforçar el bon govern, i impulsar la convivència i els valors cívics.

Alfafar 2030 s’ha desenvolupat com un pla que pensa en les persones en tots els passos del seu desenvolupament. Alfafar és una ciutat diversa, la suma de moltes persones i respon a les necessitats i aspiracions de totes elles.