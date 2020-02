Connect on Linked in

Alfafar aconsegueix una subvenció estatal per a la restauració de la seua Biblioteca Municipal



La subvenció, que s’inclou en les ajudes al programa 1,5% Cultural del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, és l’única que s’ha entregat a la província de València.



La Biblioteca Municipal d’Alfafar va reobrir les seues portes el mes d’abril passat després de les obres de rehabilitació i restauració de la seua seu, l’antic Sindicat Arrosser, declarat Bé d’Interés Cultural (BIC).



L’Ajuntament, a través de la seua regidoria d’Urbanisme, ha aconseguit una subvenció estatal per a la restauració de la seua Biblioteca Municipal inclosa en el Programa de Conservació del Patrimoni Històric Espanyol del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.



L’ajuda, que s’inclou en el programa del 1,5% Cultural, és l’única que s’ha entregat a la província de València i correspon a la Fase II de les obres de rehabilitació i restauració de la Biblioteca Municipal d’Alfafar, l’antic Sindicat Arrosser, declarat Bé d’Interés Cultural (BIC). Així, aquesta subvenció ha sigut de 43.773,10 € mentre que el total de la inversió ha sigut de 99.858,17 €.



La Biblioteca Municipal d’Alfafar va reobrir les seues portes el mes d’abril passat després de les obres de rehabilitació integral de l’antic Sindicat Arrosser, dividides en tres fases. En elles s’ha dut a terme la reparació i sanejament de la coberta, l’arranjament i recuperació del sòl original de la sala principal, la millora de l’accessibilitat de la porta principal i de les condícies, la restauració de les fusteries exteriors i interiors de totes les estades de la Biblioteca, i la recuperació de la pintura original de la façana.



L’antic Sindicat Arrosser, d’estil afrancesat i amb un gran valor artístic emmarcat pels seus detalls arquitectònics i decoratius en el corrent novecentista, va ser adquirit per l’Ajuntament d’Alfafar l’any 1989. Construït per a ser un espai recreatiu privat pel seu ampli saló vestíbul de doble altura i obert a l’exterior per grans finestrals, va ser reconvertit pel consistori en l’espai per a la lectura, l’estudi i el préstec de llibres.