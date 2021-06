Alfafar acosta la programació juvenil al Barri Orba

Connect on Linked in

A partir de setembre la regidoria de joventut realitzarà programació juvenil en les instal·lacions del centre educatiu Orba.

Aquesta acció permetrà acostar els programes d’Educació en Valors i Educació per a la participació a més joves.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Joventut, està treballant en una proposta de programació juvenil per a realitzar a partir de setembre en el barri Orba. De cara al curs escolar 2021-2022, l’equip tècnic de l’Espai Jove començarà a fer ús setmanalment de les instal·lacions del centre educatiu Orba a les vesprades per a acostar a la joventut la programació juvenil. Aquesta actuació busca ampliar l’abast dels programes d’Educació en Valors i Educació per a la Participació. Aquestes línies de treball són fonamentals per a l’educació de la ciutadania més jove d’Alfafar en una etapa de desenvolupament personal. Amb aquesta acció, l’Ajuntament d’Alfafar i la regidoria de Joventut mostren el seu compromís amb la joventut per a cobrir les seues necessitats i interessos.