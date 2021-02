Alfafar acull a 34 persones en els seus programes d’ocupació i formació 2020

Print This Post

L’Ajuntament ha obert les seues posades a 34 persones beneficiàries dels diferents programes de formació i ocupació als quals s’ha acollit Alfafar.



Han iniciat les seues pràctiques a l’ajuntament els beneficiaris del programa de formació i ocupació “Escoles d’Ocupació Et Formem”.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua regidoria d’ADL, ha gestionat en 2020 la incorporació de 34 persones provinents dels programes de formació i ocupació en els quals participa el municipi. En total, s’han invertit més de 630.000 euros per a la contractació d’aquestes persones a Alfafar en el marc dels programes EMCORP, ECOVID, EMPUJU i Et Formem.

Les persones beneficiàries del programa ‘Et Formem’ han iniciat les seues pràctiques en diferents àrees de l’Ajuntament d’Alfafar, per a així completar la seua experiència formativa amb l’oportunitat de conéixer de primera mà el treball que podran exercir una vegada finalitze la formació.



El programa mixt d’ocupació i formació “Escoles d’Ocupació Et Formem” està destinat a millorar la inserció laboral de persones amb especials dificultats d’ocupabilitat i col·lectius vulnerables. Aquest programa, que inclou una fase de formació i una altra de pràctiques que ha donat inici aquesta setmana, ha rebut una subvenció de 120.103,20 euros, que es destinen a les 3 persones que componen el personal docent del curs i les 10 persones que conformen l’alumnat/treballadors.



El programa EMCORP ofereix la possibilitat d’accedir a aquests llocs de treball a persones majors de 30 anys. En 2020 Alfafar va rebre 75.706,69 euros per a incorporar 7 persones amb contractes de 6 mesos.



El programa ECOVID 2020 atorga una subvenció per a contractar 10 persones majors de 30 anys que hagen perdut la seua ocupació a causa de la conjuntura derivada del Covid-19. Aquesta subvenció ha suposat una inversió de 108.400.80 euros en contractes de 6 mesos.



Per part seua, el programa EMCUJU busca donar una oportunitat laboral a menors de 30 anys. En la seua edició de 2020, Alfafar ha incorporat a 4 auxiliars administratius amb contracte de 12 mesos, la qual cosa ha suposat una subvenció de 59.569,31€.



Des de l’Ajuntament d’Alfafar ja s’ha realitzat la sol·licitud per a participar en la segona etapa dels programes Et Formem i EMCORP 2021, com a part del seu compromís amb la millora de la formació i ocupabilitat de la seua ciutadania.