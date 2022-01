Alfafar acull a 50 joves per a participar en el projecte MOV-EU

Print This Post

El projecte MOV-EU està cofinançat per la Unió Europea i compta amb la participació de la Fundació Finnova, com a experta en assumptes europeus.



El programa té com a fi acostar i involucrar als joves d’Alfafar en les polítiques europees i del municipi.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de les regidories de Projectes Europeus i Joventut, acollirà a uns 50 joves d’entre 13 i 30 anys del municipi per a participar en el projecte MOV-EU. Es tracta d’un projecte cofinançat per la Unió Europea, dins de les Activitats de Participació Juvenil del Programa Erasmus+.

En aquest context, la Fundació Finnova serà partícip com a sòcia experta en assumptes europeus per a contribuir a la integració dels joves en l’àmbit empresarial.

Aquest programa té com a objectiu acostar les polítiques europees al context municipal i involucrar a la joventut en la vida política d’Alfafar. Per a això, juntament amb experts a nivell local, regional, nacional i europeu, se’ls dotarà d’habilitats i eines perquè debaten i proposen el futur que volen per al seu municipi.

Al seu torn, amb aquest projecte es pretén que aborden temes com la desocupació juvenil, el canvi climàtic i l’adaptació a un estil de vida cada dia més digitalitzat.

La joventut que es beneficiarà d’aquest projecte en 2022, coincidint amb l’Any Europeu de la Joventut, serà partícip de diferents activitats que es desenvoluparan entre els mesos de febrer a juliol. Aquestes aniran des de cursos formatius, a webinarios, tallers, debats i simulacres de ple de l’Ajuntament.

Al març es desenvoluparan els cursos formatius NextAlfafarGeneration 1 i 2, sobre temes relacionats amb la política, la participació ciutadana, la UE, el medi ambient i la digitalització. A l’abril se celebrarà el Fòrum Jove 1 i 2 per a començar a dissenyar les iniciatives que s’emportaran a ple. Al maig tindrà lloc l’activitat “Proposades de la Joventut”, amb debats i tallers de conscienciació.

Finalment, al juny se celebrarà la jornada “Tenim veu”, un simulacre de ple de l’Ajuntament en la qual es presentaran totes les iniciatives i es votaran aquelles més viables, en presència de prenedors de decisions de l’Ajuntament d’Alfafar.

Alfafar aposta, una vegada més, pel seu compromís amb la joventut i posa al seu abast oportunitats per a adquirir habilitats i competències en el marc del seu desenvolupament professional, alhora que enforteix el seu compromís cívic per a donar forma al futur d’Europa.