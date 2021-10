Alfafar acull a més de 700 persones en l’II Fòrum d’Ocupació d’Alfafar

Connect on Linked in

En un sol matí s’han realitzat més de 600 entrevistes per a les quasi 150 ofertes d’ocupació publicades.



En total, 28 empreses de múltiples sectors han acudit a Alfafar per a buscar talent.

L’Ajuntament d’Alfafar ha celebrat l’II Fòrum d’ocupació Ocupa’t d’Alfafar. A l’esdeveniment, organitzat a través de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) d’Alfafar, van assistir més de 700 persones per a participar tant de la marató d’entrevistes com de les conferències per a l’èxit.

L’acte, realitzat aquest dijous 7 d’octubre, s’ha celebrat en el complex esportiu municipal. En l’II Fòrum Ocupa’t han participat més de 28 empreses de múltiples sectors que han proposat quasi 150 ofertes d’ocupació, per a les quals han gestionat més de 1.400 currículums.

En total, 699 persones s’han inscrit a l’esdeveniment i s’han programat més de 600 entrevistes de treball. Addicionalment, les persones no inscrites però que busquen una oportunitat laboral també han pogut accedir i prendre part de la marató d’entrevistes.

A la inauguració han assistit l’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, la regidora de Comerç, Dolores Caballero, i la directora general d’Ocupació i Formació de LABORA, Rocío Briones, per a conéixer de primera mà la labor desenvolupada per a fomentar l’ocupació en el municipi a través d’aquest fòrum.

A continuació, ha donat inici el cicle de conferències per a l’èxit. Reme Font ha #fer sobre com superar amb èxit l’entrevista de treball; Raquel Sanz ha mostrat com dissenyar un currículum d’alt impacte; Javier Alandes ha parlat sobre connectar experiències personals i professionals i, finalment, Carolina San Miguel, ha posat l’accent en la importància de diferenciar-se. Tota la jornada ha estat dirigida per Gema Font, la presentadora de les Conferències que ha dinamitzat l’activitat entre el públic.

L’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha qualificat els resultats com un “autèntic èxit i una vertadera oportunitat perquè l’administració local estiga cada vegada més prop de les persones, acostant-los oportunitats d’ocupació i creixement”.

En paraules de María Dolores Caballero, regidora d’ADL i Comerç d’Alfafar, “l’objectiu d’aquest esdeveniment és facilitar eines i recursos perquè la ciutadania no sols tinga noves oportunitats d’ocupabilitat, sinó perquè adquirisca noves habilitats per a la cerca activa d’ocupació”.

Des de l’Ajuntament d’Alfafar entenem el comerç, l’ocupació i les oportunitats d’inserció sociolaboral com a peces fonamentals per a la ciutat que volem construir i trobem en actes com aquest II Fòrum una oportunitat extraordinària d’estar a l’altura de la nostra societat.