Alfafar acull el debat sobre la conciliació en l’empresa del Fòrum Empresarial de l’Horta Sud

Alfafar acull la conferència-debat “El valor de la conciliació en l’empresa” demà, dimarts 18 de febrer a les 19 hores, en el Saló de Plens de l’Ajuntament. Un esdeveniment organitzat pel Fòrum Empresarial de l’Horta Sud amb el qual l’entitat reprén la seua activitat per a 2020.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua Agència de Desenvolupament Local (ADL), col·labora estretament amb el Fòrum Empresarial de l’Horta Sud en l’organització d’aquest esdeveniment, que té com a objectiu posar sobre la taula les oportunitats i beneficis de la conciliació en l’empresa, així com els principals reptes que afrontar per a aconseguir un sistema que aposte per l’harmonització entre la carrera professional i la vida familiar.

La ponència principal serà a càrrec de Carmen Soler Pagán, consultora estratègica en benestar laboral, conciliació i igualtat, presentada per Paco Montesa, representant de Caixa Popular.

En aqueix sentit, la conferència seguirà amb una taula redona per al debat, moderat per la periodista Amparo Tórtola, en la qual estaran presents Eva Blasco, presidenta de la EVAP i CEV València; Marta Villarino, responsable de felicitat en el treball i medi ambient en VYGON España; i Héctor Catalá, soci director d’Assessoria Catalá & Richard.

D’aquesta forma, l’Ajuntament d’Alfafar reafirma el seu compromís en la consolidació de sinergies entre els agents comarcals, especialment, amb el teixit associatiu que té la capacitat de generar els canvis necessaris cap a una societat igualitària.

Per a assistir a l’esdeveniment és necessari inscriure’s prèviament a través d’aquest enllaç.