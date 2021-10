Alfafar acull l’últim torneig Challenger de pàdel de la temporada

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Aquest matí s’ha presentat el TAU Ceràmica Alfafar Challenger que es disputarà fins diumenge que ve.

La competició es realitzarà íntegrament a Alfafar en les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal SUMA Fitness.



En l’esdeveniment participaran jugadors d’alt nivell com el valencià Javi Rico o l’alacantina Jessica Castelló.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria d’Esports i en col·laboració amb Ultimate Padel Company i SUMA Fitness Alfafar, ha presentat l’última cita del torneig Challenger que es disputarà íntegre a la ciutat d’Alfafar.

L’esdeveniment, que se celebra en el Complex Esportiu Municipal SUMA Fitness, acollirà fins diumenge que ve un dels tornejos per excel·lència en el món del pàdel. En la roda de premsa han participat el regidor d’Esports, Eduardo Grau; el responsable de Ultimate Padel Company, empresa organitzadora de l’esdeveniment, Jesús Ferrer; i els jugadors valencians Javi Rico i Jessica Castelló. Tots han coincidit a destacar la qualitat del Challenger i la importància que té per a Alfafar el poder albergar-lo.

En aquest últim torneig del circuit competeixen jugadors valencians com Javi Rico, que al costat del seu company Momo González són els primers caps de sèrie del quadre masculí seguits pel brasiler Lucas Campagnolo i el cordovés Javi Garrido. També en clau valenciana destacar la presència de Josete Rico al costat del seu nou company Javi Leal, el valencià Edu Alonso al costat de Victor Ruíz o l’últim acabat d’eixir d’aquesta nova generació del pàdel que tant promet com és Alejandro Arroyo al costat de Lucas Bergamini.

En la competició femenina l’alacantina Jessica Castelló buscara el seu segon títol de l’any (aquesta vegada a casa) al costat de la francesa Alix Collombon partint això sí com a quarts caps de sèrie. La inscripció en el quadre femení està encapçalada per Carolina Navarro i Eli Amatriaín. Les segones classificades quant a ránking dins de la Race 2021 són Marta Talaván i Lorena Rufo.

Amb aquesta competició, l’Ajuntament d’Alfafar continua mostrant el seu suport a l’esport a tots els nivells i acosta la competició de pàdel al municipi.