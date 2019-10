Alfafar acull una trobada i ruta motera solidària

Connect on Linked in

L’activitat, organitzada conjuntament Llevant Experience i l’associació Ángeles Guardianes, va tindre lloc dissabte passat 28 de setembre a Alfafar.

Més de 200 motoristes van participar en aquesta ruta de 500 km en la qual van recaptar beneficis per a una associació de pares de xiquets amb trastorn de l’espectre autista.

L’Ajuntament, a través de la seua regidoria de Benestar Social, va acollir dissabte passat 28 de setembre la celebració d’una ruta motera solidària els beneficis de la qual es van donar a una associació de pares de xiquets amb trastorn de l’espectre autista i altres trastorns.

Al voltant de 200 motoristes van participar en el VII Desafiament amb moto organitzat conjuntament per Llevant Experience i l’associació Ángeles Guardianes. L’activitat consistia en una ruta amb un recorregut de 500 km per la Comunitat Valenciana que els participants van conéixer el mateix dia de l’eixida. Es tracta d’una ruta no competitiva basada en seguir un itinerari marcat per l’organització mitjançant un roadbook en els quals existien una sèrie de controls fotogràfics de pas i presencials per part de l’organització.

L’inici de l’itinerari va ser a les 8.00 h. en la Plaça de l’Ajuntament, mentre que la finalització de la ruta i l’arribada a Alfafar dels motoristes es va produir entorn de les 20.00 h.

A més, el divendres 27 a la vesprada la Sala Ventura Alabau d’Alfafar va acollir el lliurament de la documentació i materials necessaris i una exposició i obertura del desafiament on es va explicar la ruta i les peculiaritats d’aquesta.