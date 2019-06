Alfafar adjudica les obres de rehabilitació de l’Alqueria del Pi

Connect on Linked in

L’empresa adjudicatària s’encarregarà del manteniment integral de l’edifici en els 24 mesos següents a l’obra i ofereix, a més, millores en l’actuació valorades en més de 130.000 euros que seran de cost zero per al consistori.



Amb un pressupost total d’1.001.189, 79 euros, finançat al 50% pels fons europeus FEDER, la rehabilitació de l’alqueria i la seua transformació en Centre d’Interpretació de l’Arròs i de Turisme suposa la major inversió en protecció i gestió del patrimoni local d’Alfafar.

L’Ajuntament d’Alfafar ha adjudicat les obres de rehabilitació de la Alqueria del Pi i de creació d’un Centre d’Interpretació de l’Arròs i Turisme Cultural d’Alfafar, una actuació de recuperació i protecció d’un enclavament històric que aconsegueix un pressupost total d’1.001.189, 79 euros finançat al 50% amb els Fons Europeus FEDER.

Amb la rehabilitació i reconversió en centre turístic de l’Alqueria del Pi no solament es pretén recuperar i revaloritzar un edifique de gran valor històric i cultural, sinó que, amb la seua transformació en museu i centre turístic, l’Ajuntament d’Alfafar busca fer un pas més enllà convertint-ho en el motor cultural i turístic del municipi, així com un espai de vertebració i cohesió social dels diferents barris de la localitat.

Així, a més del seu musealización, el contracte d’obres adjudicat contempla la rehabilitació estructural de l’edifique, la seua adaptació a la normativa contra incendis i a la normativa d’accessibilitat que requereix l’eliminació de barreres arquitectòniques.

L’empresa adjudicatària, a més, inclou en la seua oferta millores en l’actuació per un import de 131.684,30 euros de cost zero per al consistori, així com el manteniment integral de l’edifici durant 24 mesos incloent instal·lacions, enllumenat, elements mòbils, fusteria, etc.

L’Alqueria del Pi, considerada Bé de Rellevància Local, va ser construïda entre els segles XVII i XVIII i és exemple de la tradicional tipologia arquitectònica agrícola de l’època, casa-pati-cambra. Formada per un edifique principal més antic i altres tres annexionats de diferents èpoques, l’alqueria encara conserva els murs de tàpia valenciana de rajola massissa, taulells de finals del segle XVIII i un panell ceràmic de la Verge Immaculada. És l’única construcció de tradició agrícola d’aquestes característiques que encara perviu en el nucli urbà d’una localitat de l’Horta Sud.