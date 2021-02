Alfafar ajuda a les famílies amenaçades amb desallotjament per la Sareb

L’Ajuntament està en contacte amb la Generalitat Valenciana per a donar solució als seus veïns i veïnes.

Des del consistori s’ha posat a la disposició de famílies el servei jurídic antidesnonaments prestats pel Rogle i el jurídic de Serveis Socials.

L’Ajuntament d’Alfafar ha posat tots els mitjans al servei de les famílies afectades per l’adquisició dels habitatges de lloguer de VPO per part de la Societat de Gestió d’Actius procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb), entitat que està instant als veïns i veïnes a abandonar les seues residències després de no renovar el contracte.

Des del consistori s’ha contactat amb la Generalitat Valenciana i estan buscant solucions a aquesta situació, especialment en un moment tan delicat com és l’actual, marcat per la pandèmia del covid i un estat d’alarma. Totes dues entitats han mostrat predisposició per a col·laborar i resoldre aquesta problemàtica, i la Conselleria ha volgut traslladar un missatge de tranquil·litat a les famílies.

L’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha expressat que les dues institucions estan “mantenint comunicació i treballant en conjunt per a trobar solucions, però continuem treballant dia a dia per a resoldre aquesta situació”.

Entre altres actuacions, l’Ajuntament d’Alfafar ha posat a la disposició de les famílies afectades el servei d’intermediació hipotecària i assessoria jurídica en matèria d’habitatge prestat pel despatx El Rogle, amb la finalitat d’assessorar aquestes persones sobre els procediments a seguir i les mesures a adoptar davant la recepció de les cartes que anuncien la fi dels contractes.

L’Ajuntament continua treballant en suport dels seus veïns i veïnes per a trobar solucions i que puguen conservar les seues cases. Aquest consistori va ser pioner en la creació del Gabinet Jurídic Antidesnonaments l’any 2012. Des de llavors, s’han atés a més de 300 famílies, amb una resolució positiva en la major part dels casos tractats.