Alfafar aposta per la sostenibilitat a les ciutats i participa en la Setmana Verda Europea

L’Ajuntament d’Alfafar es compromet amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i aposta per l’impuls la sostenibilitat en la localitat.



L’esdeveniment en línia “EU Green and Sustainable Cities” se celebrarà dimecres que ve 2 de juny a les 17:00h.

L’EU Green Week (Setmana Verda de la Unió Europea) és la conferència anual sobre política mediambiental més important d’Europa.



L’Ajuntament d’Alfafar, amb el suport de la Fundació Finnova, organitza en el marc de la Setmana Verda Europea 2021 el taller en línia “EU Green and Sustainable Cities” dimecres que ve 2 de juny. Aquesta jornada s’engloba dins del seu ferm compromís són l’Agenda 2030 de la Unió Europea i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenibles de les Nacions Unides, en concret amb el ODS 11: Ciutats i Comunitats Sostenibles.



Com a part d’aquest compromís amb l’Agenda 2030 i els ODS, l’Ajuntament d’Alfafar està adherit al nou Pacte d’Alcaldies per al Clima i l’Energia des de 2016, una mostra de la seua responsabilitat en la lluita contra el canvi climàtic i en favor de les energies renovables. El mes de setembre passat, a més, va aprovar en el ple municipal el seu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAUS) i realitza una labor constant de conscienciació ciutadana mediambiental.



L’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha destacat la importància de “apostar per polítiques públiques que treballen cap a la sostenibilitat i la cura del medi ambient”. Per això, el consistori ha decidit realitzar actuacions en els edificis municipals per a aconseguir un consum energètic nul, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques o reformes de les infraestructures per a millorar la seua eficiència energètica. De la mateixa manera, Adsuara ha indicat que “Alfafar està compromesa amb la mobilitat sostenible, i per això es treballa en el desenvolupament de noves vies de ciclovianants i per als vianants que ajuden a crear una ciutat amable”.



La Setmana Verda Europea de 2021 #EUGreenWeek, organitzada per la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea, es durà a terme del 31 de maig a l’11 de juny de 2021 amb la temàtica transversal “Contaminació Zero”. Aquesta cita anual comptarà amb esdeveniments en línia en tots els països membres de la UE i és una oportunitat per a debatre la política mediambiental europea.



Per a fer front al repte de ciutats i comunitats sostenibles, l’esdeveniment comptarà amb la participació de Juan Ramón Adsuara, Alcalde de l’ajuntament d’Alfafar, Encarna Muñoz Pons, Regidora d’urbanisme de l’Ajuntament d’Alfafar, Celsa Monrós Barahona, Directora general del Canvi Climàtic. Generalitat Valenciana, Esteban Pelayo, Director de Eurada (Associació Europea d’Agències de Desenvolupament) Natalia Vera, Citi Advisor en el EIT Climate-KIC (Institut Tecnològic Europeu d’Innovació i Tecnologia), Luis Lehman, Expert en Economia Circular i Desenvolupament Econòmic Sostenible, Francisco M.Pastor, Responsable de Comunicació de CIFAL Màlaga, en suport a les activitats de l’Institut de les Nacions Unides per a la Formació Professional i Investigacions (UNITAR), Alfonso Palacios, de l’Àrea d’Innovació i Digitalització Urbana de l’Ajuntament de Màlaga, Iñigo Bilbao, Expert en Desenvolupament Urbà i Turisme Sostenible de la fundació Finnova i Juan Viesca, expert en Fons Europeus, entre altres.



L’esdeveniment serà moderat per Juanma Revuelta, CEO de la fundació Finnova, expert en la presentació de projectes LIFE, amb més de 30 projectes aprovats per la Comissió Europea. “Els Projectes LIFE dedicats a Economia Circular seran dotats amb quantitats de fins a 2 milions d’euros”.



El programa LIFE és l’únic instrument financer de la Unió Europea dedicat, de manera exclusiva, al medi ambient. La nova convocatòria comptarà amb 5.300 milions d’euros i el termini per a presentar els projectes s’obrirà a mitjan juny 2021.